Kiel

Die hochkarätige Nachwuchs-Serie, die sich an Junioren des Jahrgangs 2001 aus den Leistungsklassen 4 und 5 richtet, feiert 2019 ihr zehnjähriges Jubiläum. Johanna Marheineke, Referentin für Landwirtschaft und Pferdezucht und -sport bei der LVM Versicherung kennt das Erfolgskonzept der Serie: „Der LVM Cup Schleswig-Holstein lebt von dem großen Engagement der LVM Agenturen vor Ort. Das sorgt für ein reibungsloses Procedere und damit für zufriedene Teilnehmer und Turnierveranstalter. Außerdem grenzen wir die Teilnahme nicht durch Kaderzugehörigkeiten oder Erfolge ein. Das tut dem Konzept gut und entwickelt so eine gewisse Eigendynamik.“

Auf jeder Etappe qualifizieren sich die vier Besten im Springen (Stilspringprüfung der Klasse L) und die an Stelle eins und zwei Platzierten in der Dressur (Dressurprüfung der Klasse L). Bei Doppelqualifikationen rücken die nachfolgenden Reiter auf.

Sieben Etappen werden gefeiert, bevor es zum großen Finale beim Turnier Holstein International im Oktober nach Neumünster geht. Der Auftakt beginnt mit einer Premiere, denn zum ersten Mal gehört die Reitergemeinschaft Landgraben zu den ausgesuchten Stationen, die den LVM Cup ausrichten. Das Turnier findet vom 31. Mai bis 2. Juni in Schönkirchen statt. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich gezeigt, dass die Talentschmiede LVM Cup ein Sprungbrett für internationale Karrieren sein kann: So bestritt Springreiterin Madita Bruhn nach ihrer Teilnahme bereits Nationenpreise unter deutscher Flagge und Dressurreiterin Rose Oatley, die 2018 das LVM-Cup-Finale gewann, nahm am vergangenen Wochenende hocherfolgreich am Preis der Besten in Warendorf teil.

Nach der Etappe in Schönkirchen-Landgraben geht es mit dem LVM Cup weiter auf Fehmarn im Juni und in Marne im Juli.

LVM Cup Schleswig-Holstein-Qualifikationsstandorte 2019

31.05.-02.06.2019 Schönkirchen-Landgraben, Reitergemeinschaft Landgraben e.V.

20.06.-23.06.2019 Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

05.07.-07.07.2019 Marne, Reit- u. Fahrverein "Germania" Marne e.V.

11.07.-14.07.2018 Eutin, Ostholsteinischer Reiterverein Malente-Eutin e.V.

19.07.-21.07.2019 Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

19.07.-21.07.2019 Ahrensburg, RV Ahrensburg - Ahrensfelde e.V.

02.08.-04.08.2019 Sollerup, RV Rot-Weiß Sollerup-Hünning e.V.

23.10.-27.10.2019 FINALE CSI SHS Holstein International 2019