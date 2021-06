Bad Segeberg

So werden die Landesmeisterschaften in der Dressur vom 17. bis 19. September 2021 und die Landesmeisterschaften im Springen vom 24. bis 26. September 2021 auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg stattfinden.

„Leider sind die politischen Vorgaben zur Durchführung von Großveranstaltungen für die zweite Jahreshälfte noch nicht bekannt. Um die Veranstaltungen zu entzerren und damit Hygienestandards, Abstandsregelungen und behördliche Auflagen eingehalten werden können, haben wir uns dazu entschieden, auch in diesem Jahr ausschließlich die Meisterschaftsprüfungen durchzuführen. Wie im vergangenen Jahr werden am ersten Wochenende die Landesmeisterschaften in der Dressur und am darauffolgenden Wochenende die Landesmeisterschaften im Springen jeweils für alle Altersklassen stattfinden.“, so Dieter Medow, Vorsitzender des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein e.V.

Die Landesmeisterschaften in der Vielseitigkeit werden weiter für das Wochenende 9. bis 10. Oktober 2021 auf dem Landesturnierplatz und im Ihlwald in Bad Segeberg geplant.

„Wir freuen uns, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, zumindest einen Teil der Prüfungen des Landes- und des Landesponyturniers anbieten zu können. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr an beiden Wochenenden auch eine Anzahl an Zuschauerinnen und Zuschauern zulassen dürfen.“, so Medow.