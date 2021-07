Berlin

Die Vorfreude ist riesig, denn nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr treffen sich vom 22. bis 25. Juli 2021 inzwischen zum vierten Mal die besten Springreiter der Welt beim internationalen Fünf-Sterne-Reitsportevent Global Jumping Berlin im Sommergarten unter dem Berliner Funkturm.

Das Turnier ist Gastgeber der prestigeträchtigen Longines Global Champions Tour und des GCL Team-Wettbewerbs und bietet mit dem extravaganten Wettkampfoval in der grünen Oase der Messe Berlin eine einzigartige Kulisse für Sportler und Besucher. Mit rund einer Million Euro Preisgeld lockt die Longines Global Champions Tour of Berlin die Reitsportelite in die Hauptstadt, bevor sich danach die Aufmerksamkeit auf das Turnier im Rahmen der Olympischen Spiele in Tokio richtet. Es geht aber nicht nur um Preisgeld, sondern auch um wertvolle Punkte für das Ranking der League wie auch der Tour, letztere werden im Longines Global Champions Tour Grand Prix of Berlin am Samstag vergeben. Am Turniersonntag setzt das Championat der Deutschen Kreditbank AG von Berlin den krönenden Abschluss des Turniers.

Den Sieg fest im Visier hat sicher Christian Ahlmann, der bereits seine Nennung für das Turnier abgeschickt hat. Er ist schon jetzt Mr. Global Jumping Berlin, siegte bereits zwei Mal im Championat der Deutschen Kreditbank AG von Berlin und einmal im Longines Global Champions Tour Grand Prix of Berlin. Mit seinem Team, den Shanghai Swans, will er natürlich auch fürs Ranking in der GCL punkten.

Mitten in der Millionen-Metropole bietet der Sommergarten eine herrlich grüne Chill-Out-Area mit Picknick-Feeling. Die perfekte Atmosphäre, um einen rundum tollen Pferdesporttag für die ganze Familie zu erleben. Die Kartenkontingente werden aktuell an die bestehenden Coronabestimmungen angepasst. Aufgrund der sich entwickelnden Lockerungen wird mit einer steigenden Zahl an möglichem Publikum gerechnet. Teil des Hygienekonzepts ist, dass Besucher die Drei-G-Regel einhalten müssen, also vorweisen müssen, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind.

Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf bei www.ticketmaster.de, Ticket-Telefon 0 18 06 / 999 0000 (Montag bis Freitag, 8.00 bis 22.00 Uhr, 20ct/Anruf aus dt. Festnetz, max. 60ct/Anruf aus dt. Mobilfunknetz

Mehr Informationen zum Global Jumping Berlin gibt es im Internet: www.globaljumpingberlin.de

