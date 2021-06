Luhmühlen

Ausnahmereiter Michael Jung bringt gleich zwei Pferde an den Start: „Ich werde mit zwei Pferden nach Luhmühlen kommen. Mit fischerChipmunk ist ein Start in der Vier- Sterne-Prüfung und damit bei der Deutschen Meisterschaft geplant. Für fischerWild Wave steht die Premiere im CCI5* auf dem Programm. Er hat mir das Gefühl gegeben für diesen Schritt bereit zu sein und es freut für mich natürlich auch sehr, mit dem selbst ausgebildeten Pferd auf diesem Toplevel Erfahrungen sammeln zu können. Luhmühlen war und ist schon immer ein besonderes Turnier für mich, in diesem Jahr nimmt es, so kurz vor den Olympischen Spielen, noch einmal einen besonderen Stellenwert, auch im Hinblick auf die Leistungsüberprüfung ein.“

Eine deutlich weitere und kompliziertere Anreise als Michael Jung nehmen Tim und Jonelle Price auf sich, um mit mehreren Pferden in beiden Prüfungen an den Start zu gehen – unter anderem mit ihren CCI5*-Siegern Faerie Dianimo und Ascona M. „Covid macht es uns wahrlich nicht leicht, nach Luhmühlen zu reisen. Aber wir sind fest entschlossen, bei diesem Top-Event an den Start zu gehen. Wir sind in der glücklichen Situation, einige Fünf-Sterne-Pferde unter dem Sattel zu haben – und diesen Pferden wollen wir es ermöglichen, in Luhmühlen an den Start zu gehen. Mein Ziel ist es, mit vier fitten Pferden in guten Ausgangspositionen ins abschließende Springen zu starten – und dann natürlich schöne Nullrunden zu drehen“, erklärt Tim Price.

Die meisten Reiter aus Großbritannien haben die, durch die aktuellen pandemiebedingten Einreisebestimmungen erschwerte, Anreise nicht angetreten. Der britische Team Performance Coach Chris Bartle fasst die Enttäuschung über die Umstände folgendermaßen zusammen: „Es ist so schade für die englischen Vielseitigkeitsreiter, die an den Longines Luhmühlen Horse Trials teilnehmen wollten. Durch die pandemiebedingten Reisebeschränkungen werden die meisten von ihnen die Reise nicht antreten können. Ich habe mich so auf diese tolle Veranstaltung gefreut.“

Die CCI4*-S Meßmer Trophy mit Deutscher Meisterschaft bestätigt bis heute ein spannendes, großes Starterfeld, in dem viele Nationen bereits im direkten Vergleich gegeneinander antreten können, bevor sie sich in Kürze dann entweder bei den Olympischen Spielen oder den im Herbst stattfindenden Europameisterschaften wiedersehen. Neben dem starken Teilnehmerfeld aus Deutschland – mit Julia Krajewski, Michael Jung, Sandra Auffarth, Andreas Dibowski, Anna Siemer, Christoph Wahler und Nicolai Aldinger – verletzungsbedingt leider ohne Ingrid Klimke – haben unter anderem Belgien, Schweden, Polen, Holland und die Schweiz gemeldet.

Die aktuellen Veränderungen der Teilnehmerliste sind auf tgl.luhmuehlen.de zu verfolgen. Auch der Zeitplan wird im Laufe der nächsten Tage noch einmal aktualisiert. Die Übertragungszeiten des NDR und Horse & Country können ebenfallsauf der Website eingesehen werden.

Luhmühlen richtet seit über 60 Jahren große Vielseitigkeitsprüfungen aus und ist als einer der international meistgenutzten Championats-Standorte fest etabliert. Insgesamt sechs Europameisterschaften 1975, 1979, 1987, 1999, 2011 und 2019 und eine Weltmeisterschaft 1982 wurden bereits in Luhmühlen ausgetragen.

Seit 2005 zählt Luhmühlen zu den weltweit sechs größten Vielseitigkeitsprüfungen und lockt jährlich die internationalen Top-Reiter in die Lüneburger Heide. Stand heute (9.6.2021)

Pandemiebedingt findet das Turnier in diesem Jahr ohne Zuschauer statt.

