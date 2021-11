Ehlersdorf

Der Club zur Förderung des Springsports in Schleswig-Holstein - eigens für die CES-Turniere gegründet - macht also weiter. Im April, Mai und Juli wird also geritten.

Neu ist die Terminierung. "Wir haben so geplant, dass Teilnehmer, die von etwas weiter her anreisen auch zwei Wochenenden bleiben können und nicht immer hin und herfahren müssen," so Naeve, "außerdem wurde ein neues Richterhaus und eine Meldestelle gebaut mit einer großen Terrasse zum Platz und es wird mehr Gewinngeld ausgeschrieben, als in diesem Jahr." In naher Zukunft will Naeve auch die zum Parken verwendeten Flächen befestigen lassen.

Beginnend vom 21. bis 24. April und dann vom 28. April bis zum 1. Mai 2022 geht es um Springprüfungen bis zur Kl. S**, inklusive Youngstertour und Springpferdeprüfungen. Die gibt es auch beim dritten CES-Turnier 14. bis 17. Juli und das geht bis zu Drei-Sterne-Prüfungen. In der Woche folgt dann noch ein Jungpferdeturnier, das derzeit noch nicht terminiert ist.

Entstanden waren die CES-Turniere durch Jörg Naeve selbst, dem nicht verborgen geblieben ist, dass bedingt durch die Corona-Pandemie etliche klassische Vereinsturniere im Norden entfielen. Die CES-Turniere sollten zum Ausgleich beitragen, dort konnten dann auch Amateure z.T. erstmals wieder starten. Genutzt wurden die CES Ehlersdorf auch von Kollegen und Kolleginnen Naeves aus anderen Bundesländern. So war Europameister André Thieme zweimal dabei, auch Thomas Kleis (beide Mecklenburg-Vorpommern) und auch aus Westfalen und Niedersachsen nutzten Profis die Chance zum Start. Am erfolgreichsten war in den Großen Preisen Jan Meves aus Mehlbek, der die Gesamtwertung über alle Turniere gewann.

Die Veranstaltung im Internet: www.naeve-horses.com

Bei Facebook: https://www.facebook.com/StallNaeve