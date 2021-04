Nürnberg/Hagen a.T.W

Mit Horses & Dreams auf dem Hof Kasselmann nimmt der Pferdesport Abschied von der Halle. Dabei ist auch der NÜRNBERGER BURG-POKAL als eine der populärsten Turnierserien.

Mit großer Zuversicht und der notwendigen Vorsicht startet der BURG-POKAL in die erste der zwölf vorhergesehenen Qualifikationen. Nachdem im Vorjahr die Durchführung lange unklar war, geht es im Jubiläumsjahr nach Plan in die Prüfungssaison.

Zum 30. Mal zeigen sich im BURG-POKAL die vielversprechendsten jungen Dressurpferde. Die Reihe ist das Sprungbrett schlechthin für die Sieben- bis Neunjährigen auf ihrem Weg in den ganz großen Sport. Zahlreiche Paare schafften es in der Vergangenheit bis ganz nach oben bei den Championaten und vielleicht zeigt sich in Hagen ein kommender Weltmeister oder Olympiasieger.

Im Viereck des Hofs Kasselmann treten mit Ingrid Klimke oder Helen Langehanenberg sowie Hubertus Schmidt zumindest drei hocherfolgreiche Reiterinnen und Reiter an, die auf größte internationale Erfolge zurückblicken können. Mit Isabel Freese, die bereits Qualifikationssiege in Hagen feiern konnte, und Holga Finken treten zudem ausgewiesene BURG-POKAL-Experten an: Die gebürtige Norwegerin Freese konnte bereits zweimal das Finale gewinnen (2017 und 2019), Holga Finken stand bereits acht Mal im Finale.

Rund 30 Paare werden in der Einlaufprüfung am Donnerstag einen ersten Eindruck ihrer Form geben, die zwölf besten von Ihnen treten am Samstag zum Abschluss des Turniertags in der entscheidenden Qualifikation an. Das Ziel aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Finale, das kurz vor Weihnachten in der Frankfurter Festhalle ausgetragen wird. Auch in diesem Jahr werden alle Qualifikationsprüfungen sowie das Finale bei www.clipmyhorse.tv übertragen.

Finalqualifikationen 2020

21.04. – 25.04.2021 Horses & Dreams Hagen a. TW

28.04. – 30.04.2021 Maimarkt-Turnier Mannheim

07.05. – 09.05.2021 Pferdefestival Redefin Redefin

13.05. – 16.05.2021 Pferd International München-Riem

03.06. – 06.06.2021 Longines Balve Optimum / Deutsche Meisterschaften Balve

24.06. – 27.06.2021 Schafhof Dressurfestival Kronberg im Taunus

07.07. – 11.07.2021 17. Bettenröder Dressurtage Bettenrode

29.07. – 01.08.2021 Elmloher Reitertage Elmlohe

26.08. – 29.08.2021 Verden International mit WM junger Dressurpferde Verden

09.09. – 12.09.2021 Dressurturnier Rosenhof Görlitz

23.09. – 26.09.2021 Dressurturnier Ludwigsburg Ludwigsburg

01.10. – 03.10.2021 Schenefelder Dressurfestival Schenefeld

Das Finale 2021

16.12. – 19.12.2021 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

Mehr Informationen unter www.nuernberger.de/pferdesport