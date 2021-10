Nürnberg Schenefeld

11 Teilnehmerpaare haben ihren Startplatz beim großen Finale zum Jahresende in der Frankfurter Festhalle sicher. Im norddeutschen Schenefeld bietet sich noch einmal die Chance, mit einem Sieg in der Qualifikation am Samstag dazuzugehören.

In den vergangenen Jahren war Schenfeld schon häufig Schauplatz der letzten Qualifkation. Für die Veranstalter verbunden mit dem schönen Nebeneffekt, dass regelmäßig prominente Namen und renommierte Ausbilder den Weg ins südliche Schleswig-Holstein genommen haben. Auch für das Turnier am kommenden Wochenende deutet sich eine hochkarätige Konkurrenz im BURG-POKAL an.

Zahlreiche Reiterinnen und Reiter wie Emma Kanerva, Lena Waldmann, Stefanie Wolf oder Manuel Bammel haben in der Vergangenheit immer wieder junge vierbeinige Talente erfolgreich vorgestellt und regelmäßig das Ticket für die Festhalle gelöst. Genannt hat zudem die bei der Junioren-EM mit 3 Titeln erfolgreichste Teilnehmerin Rose Oatley, deren Mutter Kristy einen Finalstart aufweisen kann. Mannschaftssilber hat auch Ingrid Klimke gewonnen, in ihrer Paradedisziplin Vielseitigkeit am vergangenen Wochenende. Auch die Reitmeisterin aus Münster wird versuchen, mit einem Sieg am Sonntag die Weichen für das Finale zu stellen.

In diesem Jahr ist das Finale nicht nur der Schlusspunkt des BURG-POKAL-Turnierjahres: Die Turniertage kurz vor Weihnachten sind zugleich der Rahmen für das insgesamt 30. Finale der seit 1992 ausgetragenen Serie.

Finalqualifikationen 2021

Helen Langehanenberg Schöne Scarlett 76,244 %

Matthias Alexander Rath Thiago 73,341 %

Frederic Wandres Quizmaster 77,244 %

Helen Langehanenberg Straight Horse Ascenzione 78,098 %

Ann-Christin Wienkamp Finley 76,293 %

Niklaas Feilzer Leo Löwenherz 76,317 %

Bart Veeze Imposantos 76,951 %

Sabrina Geßmann S Rockyna 74,439 %

Bernadette Brune Feel Free OLD 74,195 %

Charlott-Maria Schürmann Absinth 74,976 %

Nicole Wego-Engelmeyer Citation 75,415 %

01.10. – 03.10.2021 Schenefelder Dressurfestival Schenefeld

Das Finale 2021 16.12. – 19.12.2021

Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

