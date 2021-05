Nürnberg/Redefin

Allerdings ohne Zuschauer und mit einem durchdachten Corona-Konzept. Im Programm steht dabei auch eine Qualifikation für den NÜRNBERGER BURG-POKAL 2021.

Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts wird die Austragung ab dem kommenden Freitag möglich. Und nach der Pause im vergangenen Frühling macht der Pferdesport wieder Station in Redefin. Für den NÜRNBERGER BURG-POKAL sind die Plätze im Nordosten der Republik bestens bekannt. Seit dem 1. Pferdefestival 2001 ist die populäre Dressurserie ständiger Gast und so geht es am kommenden Samstag mit der Einlaufprüfung in das 19. gemeinsame Turnier.

Angesagt haben sich zahlreiche Top-Ausbilder, sodass sich im Starterfeld viele prominente Namen tummeln. Die größte Erfahrung im BURG-POKAL weist dabei Holga Finken auf: 8 Mal war er bislang für das Finale qualifiziert, mit Foreman MJ, einem 9-jährigen Oldenburger Hengst, strebt er seine 9. Teilnahme an. Stellen muss er sich dabei namhafter Konkurrenz, mit Frederic Wandres hat ein Mitglied des Championatskaders seine Nennung abgegeben. Junge Talente stellen zudem der frühere Deutsche Meister Michael Klimke sowie mit Saskia Lieben-Seutter die Frau von Holga Finken.

In Redefin steht die 3. Qualifikation der aktuellen Saison an. Nach der Einlaufprüfung wird am anschließenden Turniersonntag feststehen, wer Helen Langehanenberg und Matthias Alexander Rath in die Festhalle begleiten darf.

Für Zuschauer ist die Veranstaltung nicht offen. Die Prüfungen des NÜRNBERGER BURG-POKALs werden wie die anderen Wettbewerbe von clipmyhorse übertragen und machen das Live-Erlebnis in Redefin möglich.

Finalqualifikationen 2021

Helen Langehanenberg Schöne Scarlett 76,244 %

Matthias Alexander Rath Thiago 73,341 %

07.05. – 09.05.2021 Pferdefestival Redefin Redefin

13.05. – 16.05.2021 Pferd International München-Riem

03.06. – 06.06.2021 Longines Balve Optimum / Deutsche Meisterschaften Balve

24.06. – 27.06.2021 Schafhof Dressurfestival Kronberg im Taunus

07.07. – 11.07.2021 17. Bettenröder Dressurtage Bettenrode

29.07. – 01.08.2021 Elmloher Reitertage Elmlohe

26.08. – 29.08.2021 Verden International mit WM junger Dressurpferde Verden

09.09. – 12.09.2021 Dressurturnier Rosenhof Görlitz

23.09. – 26.09.2021 Dressurturnier Ludwigsburg Ludwigsburg

01.10. – 03.10.2021 Schenefelder Dressurfestival Schenefeld

Das Finale 2021

16.12. – 19.12.2021 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

Mehr Informationen unter www.nuernberger.de/pferdesport