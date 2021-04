Nürnberg/Mannheim

Zuerst werden die Dressurreiter im Viereck antreten, nach einem kompletten Durchwechseln gehen die Wettbewerbe der Springreiter über die Bühne.

Los geht es bereits am Mittwoch mit den ersten Dressurprüfungen. Für die teilnehmenden Paare im NÜRNBERGER BURG-POKAL wird es am Donnerstag ernst, wenn die Einlaufprüfung ansteht. Die Qualifikation selbst wird am Dressur-Finaltag ausgetragen und so steht am bereits am Freitag fest, wer Helen Langehanenberg ins Finale in die Frankfurter Festhalle folgen wird.

Für die Starter in der Quadratestadt wird es erneut eine Prüfung ohne Zuschauer sein. Das Hygienekonzept der Veranstaltung lässt nichts anderes zu, und die Organisatoren sehen sich gut gerüstet. Eine umfangreiche Berichterstattung in zahlreichen Medien eröffnet die Möglichkeit, das Geschehen zu verfolgen.

Im NÜRNBERGER BURG-POKAL hat mit Matthias Alexander Rath der letztjährige Finalsieger gemeldet. Es ist sein erster Start bei diesem Turnier und mit den beiden Totilas-Nachkommen Thiago sowie True Love hat er zwei starke Talente im Beritt. Messen wird er sich mit einigen Ausbildern, die sich gleichfalls Chancen ausrechnen, sich mit einem Sieg den Platz im Finale zu sichern und die eigene BURG-POKAL-Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. So waren Lana Waldmann und Matthias Bouten im Finale bereits hoch platziert.

Finalqualifikationen 2021

Helen Langehanenberg Schöne Scarlett 76,244 %

28.04. – 30.04.2021 Maimarkt-Turnier Mannheim

07.05. – 09.05.2021 Pferdefestival Redefin Redefin

13.05. – 16.05.2021 Pferd International München-Riem

03.06. – 06.06.2021 Longines Balve Optimum / Deutsche Meisterschaften Balve

24.06. – 27.06.2021 Schafhof Dressurfestival Kronberg im Taunus

07.07. – 11.07.2021 17. Bettenröder Dressurtage Bettenrode

29.07. – 01.08.2021 Elmloher Reitertage Elmlohe

26.08. – 29.08.2021 Verden International mit WM junger Dressurpferde Verden

09.09. – 12.09.2021 Dressurturnier Rosenhof Görlitz

23.09. – 26.09.2021 Dressurturnier Ludwigsburg Ludwigsburg

01.10. – 03.10.2021 Schenefelder Dressurfestival Schenefeld

Das Finale 2021

16.12. – 19.12.2021 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

Mehr Informationen unter www.nuernberger.de/pferdesport