Bredenbek

Drei Tage lang durchwachsenes Wetter über Bredenbek und trotzdem strahlende Gesichter beim Krämer-Team und bei den Reiterinnen und Reitern der Region. So konnte man im Gästebuch lesen „Nach 30 Jahren Wartezeit freue ich mich besonders, endlich in der Nähe bei Krämer Pferdesport einkaufen zu können. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.“. Schon zur offiziellen Eröffnung am Mittwoch Nachmittag strömten ca. 800 meist Stammkunden des bekannten Pferdesporthauses in das Geschäft in Bredenbek; nach drei weiteren Eröffnungstagen hatten knapp 13.000 Besucher das neue Einkaufsparadies für den Pferdesport von innen gesehen.

Rundum zufrieden waren die Besucher. Viele nahmen eine lange Anfahrt in Kauf wie Svantje M.. Von Herzberg in Mecklenburg war sie über 180 km gefahren, um im MEGA STORE zu stöbern und Reitzubehör zu kaufen. Die meisten Besucher kamen aus allen Teilen Schleswig-Holsteins, aber teilweise auch aus dem benachbarten Dänemark. Zwischen vielen Neukunden fanden sich also auch Besucher mit langjähriger Krämer-Erfahrung wie Maren P. aus Heide: „Alles wie gewohnt, nur vor der Haustüre.“. Viel Lob wurde ausgesprochen: „Tolle Frauen an der Kasse und tolle Beratung. Allein die Menschenmenge ist der Hammer.“ ( Birgit O. aus Neumünster).

Geschäftsführer Frank Schmeckenbecher bei seiner Eröffnungsansprache.

Zur offiziellen Eröffnung sprachen Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs vom Schleswig-Holsteinischen Wirtschaftsministerium, Matthias Karstens, der Geschäftsführer des Pferdesportverbands Schleswig-Holstein, sowie Bürgermeister Thorsten Schwanebeck.

Das Shetty „Prinz Phil“ durchfraß die Karotte des Eröffnungsbandes und gab die neuen Räume frei.

Als das Pony „Prinz Phil“ das Eingangsband stilecht durchtrennte, strömten die Gäste in die hellen, freundlichen und originellen Verkaufsräume. Der benachbarte Ausweichparkplatz wurde ebenso voll in Anspruch genommen wie die Parkplätze auf dem weitläufigen MEGA STORE Gelände. Am Samstagnachmittag war der Ansturm der Besucher so groß, dass der Zugang zu den Verkaufsräumen aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen werden musste.

Erster Besucher des MEGA STORES war natürlich „Prinz Phil“ mit seinen Begleiterinnen.

Neben einem abwechslungsreichen Showprogramm gab es als Highlight den Auftritt von Janina Kindt mit ihrem Pferd, zu der viele junge Pferdefreunde strebten. Aber auch die anderen Programmpunkte des Eröffnungsprogramms stießen auf reges Interesse.

Die Lehr- und Schauvorführungen fanden großes Interesse.

Ab sofort hat der MEGA STORE an der B 210 wochentags von 9 bis 19 Uhr und an Samstagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Kaum sind die Paukenschläge dieser Eröffnung verklungen, hat man bei Krämer schon die weitere Expansion im Fokus. Der Bau eines Krämer MEGA STORES in Westerstede bei Oldenburg wird bis April vollendet sein und dann öffnen.

MEGA STORE Bredenbek / Kiel

Felder Str. 1

24796 Bredenbek

A 210 – Ausfahrt 4 Bredenbek

www.kraemer.de