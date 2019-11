Bredenbek

Als Pony Prinz Phil das Band durchbiss, hatte das Warten ein Ende: Der Megastore von Pferdesport Krämer in Bredenbek öffnete am Mittwochnachmittag mit einem offiziellen Akt seine Türen. Kunden können ab heute in den Komplex strömen. An drei Eröffnungstagen gibt es ein vielfältiges Programm.

Frank Schmeckenbecher führt das Familienunternehmen als einer von drei Geschäftsführern.

Um einen Krämer-Megastore zu erreichen, mussten Pferdeliebhaber im Norden bisher nach Henstedt-Ulzburg oder Reinfeld bei Lübeck fahren. Mit dem 39. Standort seiner Art soll diese Lücke in Richtung Norden durch Bredenbek geschlossen werden. Denn man hat auch die Kunden aus Skandinavien im Blick. „Der Standort ist auch für dänische Kunden attraktiv“, sagte Krämer-Chef Frank Schmeckenbecher. Mit der Ansiedlung im Raum Kiel/ Rendsburg sei man „ideal“ aufgestellt. Hier seien die Umsätze aus dem Versandhandel immer sehr gut gewesen. „Es müsste also ganz gut laufen“, sagte Schmeckenbecher.

Der ehemalige Bredenbeker Bürgermeister Bartelt Brouer ( SPD), der den Prozess von der ersten Anfrage per E-Mail bis zur Grundsteinlegung begleitet hatte, freute sich „über die große Strahlkraft in die Gemeinde“. Und auch der amtierende Bürgermeister Thorsten Schwanebeck (FWB) zeigte sich „stolz, dass sich Krämer für Bredenbek entschieden hat“.

Nur acht Monate nach der Grundsteinlegung im gemeinsamen Gewerbegebiet von Bredenbek, Bovenau und Felde kann das Geschäft also starten. 3,5 Millionen Euro hat das Unternehmen in den Standort investiert. Das Gelände umfasst insgesamt 8800 Quadratmeter. Dazu gehört auch ein Reitplatz, auf dem die Pferdeausrüstung sogleich ausgetestet werden kann. Zudem kann eine Sattlerin die Kunden vor Ort beraten. „Die Kunden können mit ihrem Pferd hierher kommen, den Sattel anprobieren, reiten und sich beraten lassen“, sagte Store-Leiterin Yvonne Ohlsen. Zum Team in Bredenbek gehören 14 Mitarbeiter, die jeweils einen Hintergrund im Pferdesport haben. Für alle werde es nun Zeit, dass es losgehe, sagt Ohlsen mit einem Lächeln. Über Wochen haben sie in dem zunächst leerstehenden Komplex die Regale aufgebaut und die Artikel eingeräumt.

Geladene Gäste konnten schon am Donnerstagnachmittag im neuen Megastore von Pferdesport Krämer stöbern.

Die Verkaufsfläche misst 1300 Quadratmeter, auf denen 25000 Artikel ihren Platz finden. Von Hufräumer über Sattel und Training-Fork bis zum Chambon – Reitsport-Liebhaber haben eine große Auswahl. Hundebesitzer kommen ebenfalls auf ihre Kosten, umfasst das Sortiment doch auch alles rund um die kleineren Vierbeiner. Die Artikel vor Ort unterscheiden sich nicht vom Katalogsortiment des Reitsportspezialisten.

An den drei Eröffnungstagen von Donnerstag bis Sonnabend hat der Megastore jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Das Rahmenprogramm umfasst Vorführungen, Vorträge und Infostände rund um das Thema Pferdesport. Zudem gibt es Verlosungen, Rabatt-Aktionen und Gewinnspiele. In Bredenbek erwartet man bis zu 7000 Besucher am Eröffnungswochenende.

Das führt zu einer logistischen Herausforderung. Denn befüllt werden die Regale vom 650 Kilometer entfernten Zentrallager in Hockenheim. Jeder Artikel, der bis 18 Uhr am Vortag verkauft wurde, soll am nächsten Morgen wieder im Regal liegen – so das Ziel des Unternehmens.

Ähnliches gilt für die Parkplatzsituation. Knapp 90 kostenlose Stellplätze gibt das Firmengelände in Bredenbek her. Bei einem Kundenansturm soll es aber nicht an Parkraum mangeln. Für die drei Eröffnungstage stehen gegenüber vom Megastore weitere Parkplätze zur Verfügung. „Die Ausweichparkplätze sind ausgeschildert“, sagte Store-Leiterin Ohlsen.