Leipzig

Das Weltklasse-Turnier und bedeutendste Hallenreitsportevent in Deutschland wartet mit Weltcup-Prüfungen in gleich drei Disziplinen auf, da lässt sich die Weltspitze im Springreiten, Voltigieren und Gespannfahren nicht lange bitten. Die sportlichen Highlights sind wie gewohnt eingebettet in einer umfangreichen und hochinteressanten Expo. Wer dabei sein will, muss schnell sein. Der Ticketverkauf startet am 1. September 2019.

Das internationale Fünf-Sterne-Weltcupturnier im Rahmen der PARTNER PFERD hat einfach eine herausragende Stellung in der Sportlandschaft in Deutschland. Das zeigen zum einen alljährlich die Starterlisten mit den weltbesten Springreitern, Voltigieren und Gespannfahrern, die in der Sachsenmetropole um Weltcup-Punkte eifern, aber auch die stetig steigenden Besucherzahlen. Seit Jahren übertrumpfen sich die Rekorde bei den Vorverkaufszahlen, wer also vom 16. bis 19. Januar 2020 dabei sein möchte, sollte sich folgenden Termin merken: Am 1. September 2019 beginnt der Vorverkauf für die PARTNER PFERD-Tickets.

„Die PARTNER PFERD ist für mich und mein Team ein früher Höhepunkt im neuen Sportjahr! Wir freuen uns jedes Jahr sehr auf die Leipziger Messe und vor allem auf das Leipziger Publikum, um das wir auf der ganzen Welt beneidet werden. Das Turnier macht einfach Spaß, weil sich die Weltelite darum reißt, bei uns zu starten und die Stimmung fantastisch ist“, schwärmt Turnierchef Volker Wulff. Vier Tage Pferdesport auf allerhöchstem Niveau mit den Entscheidungen der Leipziger Etappe im Longines FEI Jumping World Cup, FEI Vaulting World Cup und FEI Driving World Cup, aber auch packenden Prüfungen für Nachwuchsreiter und -pferde, wie etwa dem Youngster Cup, dem Eggersmann Junior Cup oder dem PARTNER PFERD Freispring-Cup, den es in dieser Form übrigens nur in Leipzig gibt. Auch die regionalen Springsportstars werden im PARTNER PFERD CUP kräftig angefeuert.

Nicht mehr wegzudenken und äußerst beliebt sind zudem die beiden Show-Abende, allen voran die Sparkassen Sport-Gala am Freitag. Jedes Jahr erleben die Zuschauer in der Leipziger Messe die angesagtesten Showstars der Pferdeszene. Alle waren sie schon da: Santi Serra, Jean-François Pignon, Anne Krüger, aber auch Newcomer wie Lisa Röckener. Eine überaus unterhaltsame Tradition in Leipzig sind die superlustigen Reiterspiele, in der Topreiter in einem Überraschungswettkampf antreten. Der zweite Show-Abend begeistert dann mit der Leipziger Pferdenacht am Samstag.

Spitzensport und Weltklasseshow sind wie immer eingebettet in einer grandiosen Messe rund ums Pferd. Praxisdemonstrationen, Pferde zum anfassen, viel Lehrreiches und Informatives rund um die faszinierenden Vierbeiner und natürlich die Chance, ausgiebig zu shoppen, warten hier auf die Besucher: „Nach seiner erfolgreichen Premiere zur vergangenen Veranstaltung gibt es auch 2020 wieder das Forum PFERD. Als Gesundheitszentrum dient es wieder dem wissenschaftlichen Austausch zu Themen rund um das Wohl von Pferd und Reiter”, so Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. “Wir freuen uns, hier erneut mit den Experten der Veterinärmedizinischen Fakultät Leipzig zusammen zu arbeiten und so die optimale Brücke zum 10. Tierärztekongress zu schlagen, der parallel zur PARTNER PFERD 2020 stattfindet.”

Wer also in die facettenreiche Welt der Pferde eintauchen möchte, ist bei der PARTNER PFERD genau richtig!