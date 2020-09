Uthlede

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von “Pferde für unsere Kinder e.V.” blickt der Verein auf erfolgreiche Jahre zurück. Der zu einem Großteil auf ehrenamtlicher Basis organisierte Verein hat seit seiner Gründung in 2015 rund 200.000 Kindern, Eltern, Erziehern und Interessenten den Zugang zu Pferden ermöglicht. Zu den Formaten gehören das Projekt “10.000 Holzpferde für Kindergärten”, der “Gründerwettbewerb für Ponyreitschulen ( FN)”, der “Ponyclub”, die “Pferdeerlebnistage” sowie das “Pferdecamp”. “Die positive Wirkung des Kontaktes zu Pferden in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist wissenschaftlich erwiesen,” sagt Dr. Christina Münch, 1. Vorsitzende von “Pferde für unsere Kinder e.V.”. “Wir verfolgen das Ziel, Formate, die dies ermöglichen, deutschlandweit zu fördern. Dabei steht die Unterstützung eigenverantwortlich organisierter Projekte und Veranstaltungen im Vordergrund. Dank unserer ehrenamtlichen Helfer und zahlreicher Unterstützer ist es uns gelungen, das Angebot über die Jahre stetig zu erweitern”.

Das Pferd begeistert nahezu alle Kinder. Allerdings haben immer weniger junge Menschen in Folge der sich ändernden Lebenswelten die Möglichkeit, Pferde hautnah zu erleben. Es fehlt deutschlandweit an kindgerechten Reitschulangeboten, bestehende Ponyreitschulen haben stetig wachsende Wartelisten. Damit einhergehend fehlt in der Gesellschaft das Bewusstsein für die persönlichkeitsbildenden Eigenschaften des Pferdes auf den Menschen. Eine zunehmende Entfremdung der Bevölkerung von der Nutzung des Pferdes durch den Menschen führt zu Akzeptanzproblemen des Pferdesports. Vor diesem Hintergrund wurde 2015 der gemeinnützige Verein “Pferde für unsere Kinder

e.V.” gegründet. Bereits seit fünf Jahren setzt sich der Verein für ein flächendeckendes Angebot zur Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern durch den Kontakt und den Umgang mit Pferden ein.

Durch Holzpferde und FN-Lernkoffer für Vor- und Grundschulkinder ermöglicht das Projekt “10.000 Holzpferde für Kindergärten” Kindern bereits im Vorschulalter einen ersten Bezug zum Pferd. Gleichzeitig werden Kontakte

zwischen Kindereinrichtungen und Pferdebetrieben geschaffen. Der “Gründerwettbewerb für Ponyreitschulen ( FN)” soll ein flächendeckendes Unterrichtsangebot für Kinder mit Ponys in Deutschland sichern: Bereits 32 Ponyreitschulen, bei denen die kindgerechte und qualitätvolle Ausbildungsarbeit mit Ponys und Kindern im Vordergrund steht, wurden fachlich und finanziell durch die Deutsche Reiterliche Vereinigung ( FN) betreut und gefördert sowie ideell vom Verein “Pferde für unsere Kinder e.V.” unterstützt. Im Rahmen von Turnier- bzw. Pferdesport-Veranstaltungen, wie dem Hamburger Derby, dem Global Jumping Berlin oder der OWL-Challenge macht das Projekt “Ponyclub” das Pferd für Kinder, Eltern und ErzieherInnen erlebbar. Beim “Pferdeerlebnistag” bringen Pädagogen, Ausbilder, Züchter oder Pferdebesitzer Kinder und Pferde “hautnah” in Berührung. Ein weiteres Projekt, das “Pferdecamp”, gibt Kindern aller Gesellschaftsschichten die Möglichkeit, gemeinschaftlich die Faszination Pferd zu erfahren und im Team voneinander zu lernen. Im Rahmen des Projektes “Bundesweite Leuchttürme” soll mindestens ein Kompetenzzentrum pro Bundesland entstehen, welches als Vorbild für ein funktionierendes Modell eines Kinderreitschulbetriebes steht und zugleich Schnittstelle für den Austausch für interessierte Vertreter aus Pferdebetrieben, Kinder- und Jugendinstitutionen, Bildungseinrichtungen etc. ist.

Weitere Angebote des Vereins sind Eltern-Kind-Tage oder Kinderangebote während Veranstaltungen rund um das Pferd, Netzwerktreffen für Ausbilder, gemeinsame Aktivitäten mit Kooperationspartnern – wie zum Beispiel HIPPOLINI, ein reformpädagogisches Reiteinstiegskonzept, und den Persönlichen Mitglieder der FN, eine Gemeinschaft von rund 60.000 Pferdefreunden, die direkt der FN angeschlossen sind – oder Netzwerkveranstaltungen für Pädagogen, Ausbilder und Betriebsleiter. Zudem bieten Materialien sowie die Partner-Netzwerkkarte auf der Homepage, Facebook-Beiträge sowie ein Newsletter Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten.

Die Vision des Vereins ist, dass jedes Kind in Deutschland die Möglichkeit erhalten soll, Pferde unmittelbar zu erleben und durch sie und mit ihnen zu lernen. “In den vergangenen Jahren haben wir viel dazu gelernt.”, sagt Dr.

Christina Münch, 1. Vorsitzende von “Pferde für unsere Kinder e.V.”. “Der gesellschaftliche Wandel bestätigt unser Konzept und wir sind davon überzeugt, einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Kindern und

Jugendlichen zu leisten. Die Weiterentwicklung und der Ausbau unserer bestehenden Formate ist unser klares Ziel.”

Auf dem Weg dorthin ist das Engagement aller gefragt: Die Unterstützungsmöglichkeiten reichen vom ideellen oder ehrenamtlichen Einsatz, über die direkte Projektumsetzung oder -förderung bis hin zur finanziellen Unterstützung. Neben vielen ehrenamtlichen Helfern verfügt der Verein über eine Vielzahl prominenter Unterstützer. Unter anderem Cornelia Poletto, Nathalie Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Marie-Jeanette Ferch und das Ehepaar Lisa und Thomas Müller sind als Botschafter für den Verein aktiv und unterstützen in vielfältiger Weise das Engagement.