Neumünster

Leider gibt es bis heute keine Planungssicherheit, da die Corona-Problematik nach wie vor im Raum steht.

In der verbleibenden Zeit ist es nicht mehr möglich, eine wirklich schöne und gut organisierte Messe aufzustellen, mit der Sie als Besucher und Pferdefreunde zufrieden wären.

Die NORDPFERD vom 27. bis 29. August 2021 in den Holstenhallen Neumünster wird daher nicht stattfinden.

Die nächste NORDPFERD erwartet Sie vom 21. bis 23. April 2023 in altgewohnter Größe in den Holstenhallen Neumünster, und im kommenden Jahr können wir Ihnen die HORSICA in Kassel vom 18. bis 20. März 2022 anbieten (Info: www.horsica.com).

Wir hoffen sehr und gehen davon aus, dass wir bis dahin unter uneingeschränkten Bedingungen arbeiten können und Ihnen eine Messe mit dem kompletten Rahmenprogramm anbieten werden, die Ihre Erwartungen und Ansprüche an unsere Organisation erfüllt und allen Beteiligten Freude bereitet.

Wir bedauern diese Absage zutiefst, sehen aber leider keine andere Möglichkeit.

Unser besonderer Dank gilt in dieser schwierigen Situation den Holstenhallen Neumünster für die großartige Unterstützung und die offenen Gespräche.

Schauen wir gemeinsam nach vorne und freuen uns auf die nächste NORDPFERD und die kommende HORSICA.

Allen Reitern und Pferdefreunden und ihren Tieren wünschen wir bis dahin alles Gute und vor allem Gesundheit.