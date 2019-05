Nürnberg/Redefin

Nach aktuellem Stand sind es 30 Reiterinnen und Reiter, die am kommenden Samstag in der Einlaufprüfung des NÜRNBERGER BURG-POKALs an den Start gehen. Die 12 Besten treffen sich sonntags wieder, wenn es in der Qualifikation nicht nur um den Sieg geht, sondern auch um den damit einhergehenden Platz im Finale der renommierten Serie.

Bei den bisherigen Qualifikationen in Hagen und Mannheim waren bei den Erfolgen von Helen Langehanenberg und Matthias Bouten jeweils hervorragende Vorstellungen nötig, um die Konkurrenz zu distanzieren. Die Messlatte wird hoch sein, zumal in Redefin bereits in früheren Jahren Top-Resultate für die Goldene Schleife nötig . Im vergangenen Jahr war Kira Wulferding mit Brianna und 76,171% erfolgreich, 2017 wurde der Ritt von Isabel Freese und Fürst Levantino mit sagenhaften 77,098% bewertet.

Beide Reiterinnen werden am kommenden Wochenende ebenfalls um den Sieg reiten und sich dabei starker Konkurrenz zu erwehren haben. Unter anderen gehen mit Insa Hansen und Holga Finken finalerfahrene Reiter ins Viereck, die Redefin-Siegerin von 2016, Sandra Nuxoll, wird ihren Triumph wiederholen und Ronald Lüders wird seinen Heimvorteil nutzen wollen.

Die Entscheidung, wer als drittes Paar ins Finale einzieht, fällt am Sonntag. Der Start des ersten Paares ist für 11.20 Uhr vorgesehen.

Finalqualifikationen 2019

Helen Langehanenberg Vayron 73,049%

Matthias Bouten Meggle’s Grimani 74,366%

24.05.-26.05.2019 Internationales Pferdefestival – CSI Redefin Redefin

29.05.-02.06.2019 Pferd International München

13.06.-16.06.2019 Longines Balve OPTIMUM Balve

20.06.-23.06.2019 Dressurfestival Bonhomme Werder/ Havel

11.07.-14.07.2019 Bettenröder Dressurtage Bettenrode

24.07.-28.07.2019 Dressurfestival Wintermühle Neu-Anspach

06.08.-11.08.2019 Verden International Verden

15.08.-18.08.2019 CHI Donaueschingen – EM Fahren Donaueschingen

14.09.-15.09.2019 Dressurturnier Gut Hohenkamp Dorsten

29.10.-03.11.2019 Faszination Pferd Nürnberg

Das Finale 2019

19.12.-22.12.2019 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

Mehr Informationen unter www.nuernbergerburgpokal.de oder www.nuernberger.de/pferdesport