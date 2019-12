Neumünster

Rund 5000 Besucher zieht der Ball in jedem Jahr an. Alle fünf Holstenhallen sind dann frequentiert und bieten unterschiedliche Musikangebote, Gastronomie im Forum und Service für die Ballbesucher. Das wird 2020 noch erweitert.

Kein langes “Schlange stehen”

So wird der Einlass in die Holstenhallen verbessert. Wer bereits eine Ballkarte hat, erhält sofort den Zugang, wer an der Abendkasse eine Karte erwerben möchte gelang leichter zur Kasse. Diese Entzerrung verhindert, dass lange Warteschlangen entstehen und Ballbesucher mit bereits erworbener Karte vor der Halle stehen müssen. Auch der Garderobenbereich wird erweitert und bietet in einer weiteren Halle mehr Platz.

Achtung: Karten als Weihnachtsgeschenk

Noch sind Karten - Stehplätze und auch Tischplätze - für den Ball der Pferdefreunde erhältlich. Wer Vorfreude verschenken möchte oder sich selbst ein festlich-fröhliches Ereignis gönnen will, kann Karten unter www.mervestelle.de ganz bequem online buchen! Der Vorverkauf endet erst am 9. Januar 2020. Danach sind Restkarten nur noch an der Abendkasse zu erhalten.

Tonados wieder dabei

Ein Wiedersehen wird es in der Holstenhalle 2 mit der Band Tonados geben, die in der Vergangenheit bereits für allerbeste Stimmung beim Ball der Pferdefreunde gesorgt hat. Und wie immer ziehen Marchingbands durch die Holstenhallen und initiieren spontane Tanzeinlagen wo immer sie auftauchen. Die Hallen 1, 2 und 5 sind wie immer das Refugium der Tanzfreudigen.

Ballbesucher dürfen sich auf den vertrauten Service und die freundlich-ausgelassene Stimmung beim Ball der Pferdefreunde verlassen. Der Norden feiert fröhlich und wer zwischendurch mal Appetit verspürt, findet eine vielfältige Gastronomie im Forum der Halle 1 zum verweilen. Das Fotostudio und auch das Schmink- und Frisurenstudio sind auch 2020 wieder Bestandteil des Serviceangebots beim Ball der Pferdefreunde.