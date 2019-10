Neumünster

Ein gesellschaftliches Spitzenereignis im Norden, das Gäste auch aus den benachbarten Bundesländern nach Neumünster lockt. Der Ticketverkauf für den Ball der Pferdefreunde hat jetzt begonnen. Unter www.mervestelle.de/ball-der-pferdefreunde/ sind Karten für Tischplätze, so genannte Sattelplatzkarten und auch Tische für Gruppen zu buchen.

Mit jährlich rund 5000 Besuchern von 16 bis über 80 Jahren und mehr, die alle gemeinsam fröhlich und friedlich feiern, zählt der Ball der Pferdefreunde, den der Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V. organisiert, zu den beliebtesten Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. In fünf Hallen wird gefeiert und zwei Live-Bands sorgen für nimmermüden Tanzbetrieb, dazu locken Disco und Marching-Bands. Gastronomie, Fotostudio sowie und Frisuren- und Schminkstudio zählen zum beliebten Standard des Balls der Pferdefreunde.

Tickets für einen Tisch mit 12 Plätzen kosten 420 Euro (pro Tisch). Einzelplätze an Tischen sind für 40 Euro pro Person erhältlich. So genannte Sattelplatzkarten berechtigen zum Eintritt in alle Hallen ohne Sitzplatzanspruch und kosten 25 Euro pro Person. Details zum Dresscode und zur Kartenbestellung gibt es unter www.mervestelle.de im Internet.