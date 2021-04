In Kreisen und kreisfreien Städten mit besonders hohen Inzidenzwerten können von den allgemeinen Regelungen abweichende Vorgaben erlassen werden. Ob dies in Ihrem Kreis aktuell der Fall ist, können Sie ab sofort auf der » Website des Landes Schleswig-Holstein prüfen

Aktuell (Stand 12.04.2021, 9:15 Uhr) ist der Sport davon im Kreis Segeberg und in der Stadt Neumünster betroffen. Gruppensport bzw. angeleitetes Gruppentraining (= Gruppenunterricht) ist dort zurzeit nur für feste Gruppen von bis zu 5 Kindern unter 14 Jahren, unter Anleitung eines Übungsleiters, möglich. Das Gruppentraining muss kontaktfrei und im Freien erfolgen und der Übungsleiter ist zur Erhebung der Kontaktdaten verpflichtet. Alle anderen Personen dürfen in den genannten Gebieten bis auf Weiteres nur allein, zu zweit, oder mit Personen des eigenen Haushalts Sport treiben. Angeleitetes Einzeltraining (= Einzelunterricht) ist in diesem Rahmen weiterhin möglich und auch die Regelung zur zulässigen Personenzahl in den Hallen (je 80m² Fläche eine Person) bleibt bestehen (siehe FAQ).

Angesichts der hohen Inzidenz ist damit zu rechnen, dass im Kreis Herzogtum Lauenburg in Kürze ebenfalls strengere Vorgaben erlassen werden.

In Pinneberg und Flensburg wurde die Notbremse aufgehoben, dort gelten aktuell wieder die allgemeinen Vorgaben für das Sporttreiben.

Ihr Team vom Pferdesportverband