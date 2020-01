Neumünster

Die norddeutsche Pferdesportwelt präsentiert sich dann elegant, festlich und fröhlich in den fünf Hallen in Neumünster. Eröffnet wird das kultige Ereignis vom Vorsitzenden des Pferdesportverbands Schleswig-Holstein e.V., Dieter Medow und der Ball gehört zu den schönsten Verpflichtungen des Vorsitzenden, ist er doch ein Beispiel für ein durch und durch heiteres Ereignis, bei dem Menschen unterschiedlichster Generationen sehr vergnügt feiern und tanzen.

Noch sind so genannte “Sattelplatzkarten”, also Tickets ohne Tischplatz, verfügbar und unter www.mervestelle.de zu erhalten. Sitzplätze gibt es nur noch auf Anfrage. Das unterstreicht die große Attraktivität des “Balls der Pferdefreunde”, der zu den größten Sportbällen in ganz Deutschland zählt, gleichwohl er nichts von seinem freundlich-familiären Charakter eingebüßt hat. Wie immer nutzt der Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V. den Ball, um individuell Projekte zu unterstützen, sei es nun die Förderung von Reiten als Schulsport, Ponyspaß oder Therapeutisches Reiten im Pferdeland zwischen den Meeren. Auch am 18. Januar 2020 darf sich ein engagiertes Projekt auf finanzielle Unterstützung freuen.

Musikalisch wird das Ereignon den beiden Live-Bands Tin Lizzy und Tonados begleitet, die in den Hallen 1 und 2 für immer hochfrequentierte Dance-Floors sorgen. Für den Discosound ist die Halle 5 reserviert. Zusätzlich flanieren Marching-Bands durch alle Hallen und sorgen immer wieder für spontane Tanzeinlagen. Ballbesucher können sich im eleganten Outfit einzeln und als Gruppe im Fotostudio von ostseefotograf.de ablichten lassen, wer noch schnell Frisur und Make-Up aufpeppen möchte, hat dazu im Haar- und Schminkstudio Gelegenheit.

Einlass über Halle 4

Der Einlassbereich über die Halle 4 ist jetzt noch praktischer geregelt. Damit Gäste mit Ballkarte nicht draußen warten müssen, werden sie sofort weiter geleitet. Besucher, die noch ein Ticket benötigen, haben Zutritt zur Tageskasse. Dieses aber nur, solange der Vorrat reicht. Zusätzlich wurde die Garderobe und die Taschen- und Schuhstation in Halle 4 und 3 vergrößert, um Wartezeiten zu reduzieren.