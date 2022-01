Die Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen in Schleswig-Holstein, die Tierärztekammer SH, die Persönlichen FN-Mitglieder der Region SH/HH, der Verein zur Förderung des Vielseitigkeitsreitens in SH/HH u. die Jungzüchter des Holsteiner Verbandes laden zum Digitalen Tierschutzseminar 2022 am Montag, 31. Januar 2022 von 17.00 bis 20.30 Uhr.