Bad Segeberg

Die schlechte: Wenn vom 18. bis zum 20. September die besten Dressur-Reiter und vom 25. bis 27. September die besten Springreiter Schleswig-Holsteins ermittelt werden, wird es ein deutlich abgespecktes Programm, einen entzerrten Zeitplan und aller Voraussicht nach auch keine Zuschauer geben.

„Aufgrund des Coronavirus wird es kein klassisches Landes- und Landesponyturnier geben“, erläutert Dieter Medow, Vorsitzender des Pferdesportverbandes. Die Verantwortlichen haben sich, um die behördlichen Auflagen und Hygieneauflagen einzuhalten, dazu entschieden, auf die Abteilungswettkämpfe sowie auf Prüfungen außerhalb der Meisterschaften zu verzichten. „Besonders die Abteilungswettkämpfe leben von Begegnungen. Sie sind das Herzstück unseres Landes- und Landesponyturniers. Leider sehen wir in diesem Jahr keine Möglichkeit der Durchführung“, bedauert Medow.

Die Prüfungen der Dressur-LM werden in zwei Vierecken geritten. In allen Altersklassen werden die besten Reiter von Schleswig-Holstein und Hamburg in drei Wertungsprüfungen an den Start gehen. Die Finalprüfungen werden auf dem großen Sandplatz ausgetragen. Eine Woche später gehen die Springreiter in den Parcours. Die drei Wertungsprüfungen aller Altersklassen finden auf dem großen Sandplatz statt. „Wir freuen uns, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, einen Teil des Landes- und des Landesponyturniers anbieten zu können“, sagt Medow.

Die Landesmeisterschaften in der Vielseitigkeit sollen wie geplant am 10. und 11. Oktober auf dem Landesturnierplatz und im angrenzenden Ihlwald stattfinden.