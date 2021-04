Bad Segeberg

Zwar lassen die Impfungen auf ein Licht am Ende des Tunnels hoffen, doch wer das Vorankommen der Impfkampagne ein wenig verfolgt hat, der ahnt, dass noch einige Zeit ins Land gehen wird, bis man wieder mit vielen Menschen zusammen unbeschwerte Feste feiern kann.

Wie wahrscheinlich alle, hoffen natürlich auch wir darauf, dass Frühling und Sommer nach und nach wieder mehr Möglichkeiten für Treffen und (Sport-)Veranstaltungen bieten und vieles lässt sich ja auch mit Hygienekonzepten, Teilnehmerbegrenzungen und ohne Zuschauer umsetzen.

Aber ein Pferdefest ohne Zuschauer? Ohne Lagerleben? Womöglich ohne unsere kunterbunten Voltigiergruppen oder andere Teamwettbewerbe? Das können und wollen wir uns einfach nicht vorstellen. Das Pferdefest des Nordens lebt ja nicht allein vom Sport, sondern vor allem von der großartigen Atmosphäre die entsteht, wenn wir alle dort zusammenkommen und miteinander fröhlich, frei und unbeschwert die Freude am Pferd feiern. Angesichts der aktuellen Lage erscheint es aber kaum denkbar, dass das bis zum August wieder möglich sein wird. Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschieden, das 25. Pferdefest des Nordens noch einmal um ein Jahr zu verschieben.

Also: Lasst uns alle gemeinsam dazu beitragen, dass die Pandemie möglichst bald ein Ende hat und dann sehen wir uns am 20. und 21. August 2022 in Bad Segeberg und feiern, dass die Rennkoppel bebt!

Natürlich werden wir auch in diesem Jahr eine Trostpflasteraktion gestalten, damit Ihr Euch ein kleines bisschen Pferdefest-Gefühl nach Hause holen könnt. Wie genau die aussehen wird, das verraten wir Euch in Kürze…

Haltet durch und bleibt gesund – wir vermissen Euch!

Euer Team vom Pferdefest