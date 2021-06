Bad Segeberg

Das Land Schleswig-Holstein hat früher als ursprünglich erwartet umfangreiche Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Land für ab dem 31. Mai beschlossen.

Diese Lockerungen wirken sich auch auf den Pferdesport in Schleswig-Holstein aus. So darf grundsätzlich in allen Personenkonstellationen wieder Sport getrieben werden, jedoch gelten auch hier nach wie vor Obergrenzen.

Unter Auflagen dürfen beispielsweise Breitensport- und Amateurwettkämpfe mit bis zu 250 ausschließlich getesteten Personen stattfinden und Ferienbetriebe dürfen wieder Gäste aufnehmen.

Welche Lockerungsschritte ab dem 31. Mai für den Pferdesport gelten, finden Sie unter https://pferdesportverband-sh.de/verband/service/haeufige-fragen-zur-corona-situation-faq.

Die FAQ entsprechen unserem aktuellen Wissenstand. Es kann kurzfristig zu einzelnen Änderungen kommen. Bitte schauen Sie daher regelmäßig auf unsere Webseite.



Ihr Team vom Pferdesportverband