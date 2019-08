Belau

Im Herzen von Schleswig-Holstein, mitten in der Bornhöveder Seenplatte findet am 8. September die diesjährige Landesreitjagd auf dem Gut Perdoel statt.

Das „Stell-Dich- Ein“ der Jagdgesellschaft wird um 10:30 Uhr an der Perdoeler Mühle sein. Neugierige und Zuschauer sind herzlich willkommen, mitzuerleben, wie die Hundemeute auf einer künstlichen Fährte den vermeintlichen Fuchs über Stock und Stein durch die Landschaft jagt. Das Zuschauerfeld wird auf Schlepperanhängern zu markanten Sichtpunkten geführt, um dieses herbstliche Treiben unmittelbar miterleben zu können.

Die Jahrhunderte alte Tradition des Jagdreitens wird nach wie vor als ländliches Brauchtum gepflegt. Seit 1934 wird in Deutschland ausschließlich auf einer künstlichen Fährte, der sogenannten Schleppe, gejagt. Dies ist die sportliche Variante, lebendes Wild wird nicht behelligt. Die Strecke ist etwa 15 Kilometer lang und führt im Galopp über natürliche und angelegte Hindernisse. Pferde und Reiter sind auf so eine Aufgabe vorbereitet und gut trainiert. Es wird in verschiedenen Feldern geritten. Im ersten Feld reiten die springenden Reiter, im zweiten Feld wird üblicherweise nicht gesprungen. Das Pony- und das Zuschauerfeld komplettieren die bunte Jagdgesellschaft. Die Foxhounds der Warendorfer Meute werden von Ihrem Master und den Pikeuren auf der Strecke geführt. In diesem Jahr hat die Paforcehorn Gruppe Rendsburg Schleswig für diesen Termin zugesagt, was eine besondere Freude ist.

Das Ziel der Jagd etwa um 13.30 Uhr ist der Halaliplatz wieder an der Perdoeler Mühle. Dort bekommen die Hunde ihre wohlverdiente Belohnung das sogenannte Currée. Alle Reiter erhalten einen Bruch und einen Knopf als Andenken an dieses gemeinsame Erlebnis. Der Jagdherr bedankt sich bei der Meute und den Reitern. Die Parforcehörner beenden die Jagd mit dem traditionellen Halali und man trifft sich zum gemütlichen Zusammensein bei Speis und Trank bevor die Gespanne wieder gen Heimatstall aufbrechen.

Am Sonntag, den 8. September heißen der norddeutsche Renn- und Jagdverein e.V., der RV Westwaldistrikt und die Familie Hirschberg vom Gut Perdoel alle geübten Jagdreiter und Neulinge herzlich willkommen zur 34. Landesreitjagd auf dem Gut Perdoel.

Anmeldung und weitere Information für Reiter unter www.njrv.de. Zuschauer auf den bereitstehenden Begleitfahrzeugen tragen einen Kostenbeitrag von 5 €. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Den Einladungs-Flyer mit allen Informationen finden Sie hier: