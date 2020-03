Es wird keine Ersatzveranstaltung anberaumt. Das Turnier entfällt somit ersatzlos

Was bedeutet dies für Eure/Ihre Nennung:

Alle Nennungen über www.nennung-online.de werden rückabgewickelt, da die Lastschrifteinzüge bereits erfolgt sind werden die Nenngelder per Überweisung erstattet.

Für alle WBO Nenner die nicht über die FN genannt haben:

● es wurde das Nengeld überwiesen, so erfolgt eine Rücküberweisung

● es wurde das Nenngeld in Bar/Scheck beigefügt, ist die Bankverbindung schnellstmöglich für die Rückzahlung an die Meldenstelle mitzuteilen

● es wurde das Nenngeld per PayPal gezahlt, so wird eine Rückzahlung angestoßen

Wir bitten um Verständnis, dass die Rückabwicklung etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, um alle Listen vorzubereiten und die Zahlungen anzustoßen.

Daher bitten wir darum, dass die Lastschriften nicht manuell widerrufen werden! In diesem Fall müssten wir die auflaufenden Bankgebühren wieder in Rechnung stellen.

Der Vorstand des RuFV Ahrensbök u.U. e.V.