Ladelund

Zahlreiche Springprüfungen bis zur Klasse S** werden auf dem neuen Veranstaltungsplatz mit Ebbe-Flut System direkt an der Reithalle durchgeführt.

Aufgrund des sehr hohen Nennungsergebnisses und um die Anwesenheitszeiten zu reduzieren fangen die Ladelunder Springtage bereits am Donnerstagspätnachmittag mit zwei regionalen Springen an.

Am Freitag stehen erst die Youngster mit Springpferdeprüfungen der Klasse A bis M im Mittelpunkt, bevor im Abendprogramm die Amateure mit zwei Hunterprüfungen zum Zuge kommen. An den darauffolgenden Tagen finden Prüfungen der Klasse M* bis zur Klasse S **mit Sichtung zur Deutschen Jugendmeisterschaft für die Junioren und Jungen Reiter statt.

Das Veranstaltungsteam ist überwältigt von der großen Nachfrage seitens der Reiter und bedankt sich bei den zahlreichen Sponsoren, die dem Verein trotz der momentanen Situation die Treue halten und eine Veranstaltung dieser Größenordnung überhaupt erst ermöglichen.

Um der großen Nachfrage nach guten Startmöglichkeiten in diesem Jahr Folge zu leisten, hat sich der RuFV Wilhelminenhof entschieden ein zweites Turnier, die „Ladelunder Reitertage“ am 01. und 02. August zu veranstalten.

„Aufgrund der Corona Pandemie sind gerade im Amateurbereich viele Turniere abgesagt worden, sodass wir diesen Reitern mit dem zweiten Turnier eine Plattform bieten möchten. Am Samstag werden Dressurprüfungen auf zwei Vierecken durchgeführt und am Sonntag Springprüfungen der Klasse E-L. Als letzte Prüfung am Sonntagnachmittag findet ein Mannschaftsspringen der Klasse A statt.“

