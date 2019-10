Bredenbek

Die Mitte Schleswig-Holsteins ist sicher eine reiterliche Hochburg in Deutschland. Nicht umsonst hat Schleswig-Holstein die größte Pferdedichte der deutschen Bundesländer. Reitsportliche Veranstaltungen wie die Turniere und Auktionen in Neumünster sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Viele bekannte Reiter entstammen dieser Region und auch züchterisch steht Schleswig-Holstein in vorderster Reihe. Ohnehin liegt der Reitsport und der Umgang mit Pferd und Pony seit Jahren im Trend und erlebt nach wie vor einen deutlichen Aufschwung.

Da ist es nicht verwunderlich, wenn der Marktführer in puncto Ausstattung von Pferd und Reiter vor Ort sein will, um sein Klientel direkt bedienen zu können. Krämer, der Branchenprimus des Reitsport-Einzelhandels, eröffnet vom 7. bis 9. November seinen 39. MEGA STORE in Bredenbek an der A 210. Und die Chancen stehen gut für Krämer Pferdesport, denn die Reiter aus Schleswig und Holstein – wie überall in Deutschland geht es eigentlich um Reiterinnen, die mindestens 3⁄4 der Pferdeenthusiasten ausmachen – vermissten bisher eine angemessene Einkaufsmölichkeit für ihren reiterlichen Bedarf. Einige mittlere und kleinere Geschäfte bemühten sich zwar redlich um die Kundschaft – aber meist in unzureichenden Räumen und bei eingeschränkten Öffnungszeiten.

Das ändert sich jetzt, d. h. ab dem 7. November, schlagartig. Die Reiter des Großraums Kiel/ Rendsburg bekommen, was sie längst verdienen. Europas bedeutendstes Pferdesporthaus, Krämer, hat sich im Gewerbegebiet Bredenbek-Bovenau-Felde breitgemacht und öffnet dort die Tore zum Einkaufserlebnis in einem MEGA STORE. Auf 1.300 qm Verkaufsfläche wird direkt an der A 210, Abfahrt Bredenbek, ein pferdesportliches Eldorado geboten, das den Hobbyreiter genauso vor die Qual der Wahl stellt wie den ambitionierten Profi.

25.000 Artikel, vom Hufräumer bis zum Sattel, von der Training-Fork bis zum Chambon und von den Ballenboots bis zum Kaltblutsattel, bilden ein Sortiment, das weltweit seinesgleichen sucht. Damit die Reiterin den Überblick findet und behält, hat Krämer rechtzeitig zur Eröffnung in Bredenbek 25.000 Kataloge an die Stammkunden in Schleswig-Holstein und ins benachbarte Dänemark verschickt. Jeder Katalog ist fast 400 Seiten stark und anerkannter Ratgeber für die Reiterwelt. Viele bekannte Marken wie Horseware, Kieffer, Roeckl oder Felix Bühler werden genauso vorgehalten wie Eigenmarken und preiswerte No-Name-Produkte. Krämer gilt in Reiterkreisen als Garant für Preiswürdigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Geöffnet ist der MEGA STORE in Bredenbek wochentags durchgehend von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr, am Eröffnungs-Samstag sogar ebenfalls bis 19.00 Uhr.

Trotz der faszinierenden Dimension beraten im größten Reitsport-Fachgeschäft der Region ausschließlich Spezialistinnen. Service wird großgeschrieben und 15 reitsportlich versierte Verkäuferinnen verschaffen dem Kunden mit ihrem Fachwissen Sicherheit beim Kauf. Jedes Mitglied des Krämer-Kompetenz-Teams hat zumindest ein Spezialgebiet – vom Westernreiten über Fahren bis zu Pony und Voltigieren. Keine Frage, dass auch die traditionellen reiterlichen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit hervorragend abgedeckt sind. Sattelanpassungen mit dem erprobten EQUIscan-System werden entweder im Stall oder vor dem MEGA STORE vorgenommen. Ein Reitplatz zum Probieren von Sätteln und Geschirren wurde auf dem Firmengelände dauerhaft eingerichtet.

Zur Eröffnung des MEGA STORE Bredenbek vom 7. bis 9. November erwartet man bis zu 7.000 Reiterinnen nicht nur aus Schleswig-Holstein, sondern auch aus dem angrenzenden Skandinavien. Drei Tage lang locken Sonderpreise und Rabatte, Verlosungen und Gewinnspiele, aber auch Lehrbeiträge und unterhaltende Shows.

Genaueres und Uhrzeiten findet man unter

www.kraemer.de

MEGA STORE Bredenbek / Kiel Felder Str. 1

24796 Bredenbek

A 210 – Ausfahrt 4 Bredenbek