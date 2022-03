Riesenbeck

Riesenbeck International heißt Reiter und Gäste willkommen. Von Donnerstag, 24. März, bis Sonntag, 27. März, stehen ganztägig insgesamt zwölf Wettbewerbe auf dem Programm. Es werden sowohl Springprüfungen für junge Pferde als auch drei weitere international ausgeschriebene Touren stattfinden.

Am Sonntag laden die Veranstalter neben den Finalprüfungen des Fundis Youngster-Cups für sechs- und siebenjährige Pferde und dem „Großen Preis von Riesenbeck“ zur Hengstschau für Interessierte und Züchter ein. Sieben Hengste der Beerbaum Stables werden im moderierten Training gezeigt, darunter der Weltmeister der sechsjährigen Pferde, Springhengst Coros (Cornet Obolensky x Arpeggio) und der zehnjährige Mumbai (Diamant de Semilly x Nabab de Reve), der auch im Großen Preis zu sehen sein wird.

Großes Teilnehmerfeld

73 Reiter werden mit 234 Pferden von den Organisatoren erwartet, darunter das Heimteam der Beerbaum Stables mit dem Chef Ludger Beerbaum, Christian Kukuk, der Gastreiterin Noora Forsten aus Norwegen, die Brüder Marcus und Johannes Ehning, Marco Kutscher. Aus den benachbarten Niederlanden kommen sieben Reiter, darunter Jur Vrieleing.

Es gibt einen beheizten Zuschauerbereich – Sitzplätze stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung – Es gelten die Regeln der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. In diesem Fall bedeutet das: „3G-Nachweis“ am Einlass.

Tickets für das ganzen Sonntags-Programm kosten 10,– Euro, an den vorherigen Tagen ist der Eintritt frei.

Karten an der Tageskasse und unter: www.riesenbeck-international.com/de/hengstschau-2022-karten-vvk

Infos zu den Hengsten:

Hengststation: www.ludger-beerbaum.de/de/hengststationWeitere Infos unter: www.riesenbeck-international.com