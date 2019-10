Osdorf

Nicht nur sportlich, sondern auch als Züchter machen die Mitglieder des Pony-Reit- und Fahrvereins (PruFV) Borghorsterhütten von sich reden. Mit ihrer am 20. Mai geborenen Stute Peppermoon gewann Anneliese Knosher (65) im August beim Fohlenchampionat des Pferdestammbuchs Schleswig-Holstein in Bad Segeberg. Dafür ehrte sie Vorsitzender Max-Theodor Rethwisch auf der Jahresabschlussfeier des Klubs.

„Peppermoon ist ein New-Forest-Pony und stammt aus einer erfolgreichen Linie. Es wurden schon drei weitere Töchter ihrer Mutter Perle bei der Stutenleistungsprüfung ausgezeichnet“, berichtete die 65-Jährige. Obwohl sie in Melsdorf lebt, ist sie Mitglied im PruFV. Neben der Begeisterung für den Pferdesport hat das auch damit zu tun, dass der Vereinsgründer Max-Theodor Rethwisch (64) ihr Schwager ist. 84 der 180 Mitglieder waren zur Feier mit Bingo und Büfett in den Gasthof Hammerich in Osdorf gekommen.

Mit 180 Mitgliedern blieb der Klub im Bereich der seit Jahren gehaltenen Marke von 200. Bei den Jugendlichen stieg die Zahl im Vergleich zu 2018 um 13 auf 65.

„Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück“, sagte Rethwisch. Damit meinte er unter anderem den Reitertag am 30. Mai auf Gut Borghorst mit 195 Starts. In drei Lehrgängen legten Kinder Reitabzeichen ab. Dafür gab es Lob von Bürgermeister Helge Kohrt ( SPD). „Der Verein leistet gute und kontinuierliche Jugendarbeit. Ihr vermittelt Kindern Respekt vor Tieren und vor den Mitmenschen“, sagte er. Als Anerkennung hatte er Rethwisch eines der neuen Ansteckwappen von Osdorf mitgebracht. „Auch die Vorsitzenden der Vereine sollen sie tragen. Max-Theodor Rethwisch ist der erste von ihnen, der eines bekommt“, so Kohrt weiter.