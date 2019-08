Neumünster

Unabhängig ob mit Status Amateur oder Profi, Vereins- oder Clubzugehörigkeit und ohne zahlenmäßige Begrenzung können Reiter der Leistungsklasse 3, 4 und 5 eine komplette Tour auf dem CSI * in Neumünster vom 23. bis 27. Oktober nennen.

Die ersten beiden Prüfungen gehen über die Höhe von 1,10 m mit einem abschließenden Finale über 1,15 m.

"Der Wunsch mit dieser Tour wurde an uns von den Reitern herangetragen, denen die anderen Touren in der beeindruckenden Atmosphäre der denkmalgeschützten und frisch renovierten Holstenhalle noch zu anspruchsvoll sind. Damit reiht sich die Novize-Tour nahtlos in das Konzept von Holstein International ein, bei der jedermann das Turnier von Reitern für Reiter nennen kann.

Viele junge Leute, die sonst nie international in Neumünster reiten könnten, erhalten so eine Startmöglichkeit.

Etwas ähnliches gibt es ja bereits für Amateure in den internationalen SML-Prüfungen, die allerdings oft ein deutlich höheres Startgeld erfordern. Dazu kommt bei uns die Möglichkeit, als Reiter in den Touren zu tauschen. Der mögliche gute Turnierbeginn z. B. in der Novize-Tour über 1,10 m kann am zweiten Tag in der kleinen Tour über 1,20 m fortgesetzt werden und genau so kann man einen Gang zurückschalten, z.B. von der großen Tour über 1,40 m in die mittlere Tour über 1,30 m!“, so Harm Sievers vom Veranstalter Team. Wir wollen jedes Jahr ein bisschen besser werden und Bewährtes im Programm behalten. Geplant haben wir wieder 2 Abreitehallen und die beiden begehrten Partys mit dem Welcome Abend am Freitag und der fast schon legendären Reiter Party am Samstagabend im neuen Foyer.

Wir bieten erneut bestens vorbereitete Böden, 200 feste Pferdeboxen an der Halle ergänzt durch die geräumige Pferdezeltstadt auf den befestigten Parkplätzen an der Holstenhallen, die bequem fußläufig vom Turnierhotel Prisma erreicht werden können. Ein bisschen aufgerüstet wird für die siebte Auflage im Showprogramm, bei den Preisgeldern und mit mehr interessanten Ausstellern in der großen Messe.

Mit den zahlreichen Startmöglichkeiten und der großzügigen Ausschreibung erwarten die Veranstalter erneut Teilnehmer von 15 Nationen, die sich den Parcours und den Hindernissen stellen, ergänzt durch die Qualifizierten für die L-Dressur vom LVM Cup am Sonntagmorgen.