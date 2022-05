Hardebek

Der Kuschel Cup ist die Weiterführung eines wichtigen Engagements für die Jugend im Spring- und Dressursattel. Alexander Kuschel und der RathmannVerlag in Kiel haben in Zusammenarbeit mit den Turnierveranstaltern im Land sechs Qualifikationsstandorte für die Nachwuchsreiter bestimmt.

Die Turnierserie auf L-Niveau wird bereits seit zwölf Jahren erfolgreich in Schleswig-Holstein durchgeführt. Bei der 13ten Auflage finden in den Disziplinen Springen und Dressur jeweils vier Qualifikationsprüfungen statt. Geritten wird pro Stationen um fünf bis sechs Finalplätze unter den Springreitern und für die Dressurreiter geht es um drei bis vier Tickets zum großen Abschlussevent.

Turnierserie bietet Startmöglichkeiten für Junioren

Die Serie ist ausgeschrieben für Junioren des Jahrgangs 2004 und jünger, aus den Leistungsklassen vier und fünf, die zusätzlich Stammmitglieder in einem dem Pferdesportverband Schleswig-Holstein oder dem Landesverband der Reit- und Fahrvereine Hamburg angeschlossenen Reitverein sind. Ganz bewusst haben sich die Organisatoren auf nur sechs Stationen beschränkt. Diese sind hochkarätig und bieten beste Bedingungen für den Nachwuchs, der so an den großen Sport herangeführt wird. Gleichzeitig bekommen die jungen Athleten dadurch die Möglichkeit, auf Turnieren zu starten, auf denen auch die Top-Profis ihr Können demonstrieren.

Auf den beiden ersten Etappen in Elmshorn und auf dem Springflut Festival in Hörup geht’s im Viereck und Parcours los und der Run auf die begehrten Finalplätze beginnt. Ende August gibt es in Schenefeld im Viereck die letzten Chancen für den Dressurnachwuchs zur Teilnahme beim Kuschel Cup Schleswig-Holstein 2022.

Das große Finale findet im Herbst in Negernbötel statt.

Die Etappen:

1. bis 3. Juli Elmshorn Dressur; 6. bis 10. Juli Hörup Springen; 15. bis 17. Juli Ahrensfelde Dressur und Springen; 20. August Schnarup Thumby Springen; 21. August Kellinghusen Dressur und Springen; 27. bis 28. August Schenefeld Dressur