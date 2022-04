Westergellersen

Auch 2022 ist Westergellersen zum Auftakt der grünen Saison der „Türöffner“ für etliche internationale Gäste, so wie bereits 2021, damals allerdings unter etwas komplizierteren Bedingungen. Nun bitten die Veranstalter vom RV Der Montagsclub und der Happy Jumpers UG vom 13. bis 17. April zum sportlichen Osterwochenende nach Westergellersen.

Festtags-Stimmung mit buntem Rahmenprogramm

Und das buchstäblich mit allem “Drum und Dran”, also unterschiedlichen Touren für Amateure und Profis aus ganz Europa, außerdem Springpferdeprüfungen für den vierbeinigen Nachwuchs und Aktion auch außerhalb des Parcours. Am Samstagabend darf eine Turnierparty mit DJ Ötzi-Double stattfinden, am Sonntag ist auf dem Turniergelände ab 11 Uhr Ostereiersuchen angesagt. Passend zum Auftakt wurde ein CSI auf Zwei- und Ein-Sterne-Niveau ausgeschrieben. Günter Andre Mindermann und Horst Millahn bauen die Parcours auf den beiden Springplätzen.

Teilnehmer aus ganz Europa am Start

Die Sportofferte lockt Reiterinnen und Reiter aus ganz Europa an, darunter Promis wie den Schweden Rolf-Göran Bengtsson, der in Oelixdorf bei Itzehoe lebt, den für Japan startenden Takashi Shibayama Haase, die Derbysieger Pato Muente (Argentinien) und Carsten-Otto Nagel, die dänischen Springreiter Sören und Niclas Pedersen aus Wohlde oder den Brasilianer Thiago Ribas da Costa. Live zu sehen auch aus der Entfernung dank des Livestreams bei Rimondo.com (https://www.rimondo.com/tournament-details/45504/fei-reitturnier-westergellersen-ger-2022).

Bereits am Donnerstag beginnt das CSI Westergellersen mit internationalen Prüfungen auf beiden Plätzen. Höhepunkt der vier internationalen Turniertage ist der Sonntag mit zwei Großen Preisen um 10 Uhr (1,35 Meter) und um 15.00 Uhr (1,45 Meter). Start- und Ergebnislisten gibt es online unter www.equi-score.de.