Ehlersdorf

Grundsätzlich geht das Prüfungsprogramm immer bis zu Springprüfungen der Klasse S**, das Finale wird auf Drei-Sterne-Niveau ausgetragen. Die Erfahrungen und Rückmeldungen aus dem ersten Tourjahr 2021 hat das Team um Jörg Naeve in Ruhe ausgewertet und an der einen und anderen Stelle Anpassungen vorgenommen. Großer Vorteil: Es finden jeweils zwei Turniere an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt, so dass vor allem Teilnehmer mit langem Anfahrtsweg gleich vor Ort bleiben können.

Fundis Tour für Amateure

Neu ist auch, dass die Fundis Tour, die auch den Amateuren ein passendes Programm bietet, Prüfungen von Klasse A bis S umfasst.

Anders als im Jahr 2021, findet das Finale der Sonderwertung bereits beim dritten von insgesamt vier Turnierwochenenden statt. Das vierte Event der Sunshine-Tour des Nordens gehört vollständig der Fundis Tour und den Finals der Nachwuchspferde.

CSE Ehlersdorf erlebt weitreichenden Zuspruch

Die Resonanz auf das Projekt war im Premierenjahr 2021 außerordentlich hoch. Neben Profis und Amateuren aus Schleswig-Holstein und Hamburg nutzten auch etliche Reiter und Reiterinnen aus benachbarten Bundesländern und auch aus Nordrhein-Westfalen das Sportangebot auf der modernen Anlage. All das ist auch der Grund dafür, dass der Club zusammen mit Jörg Naeve die Entscheidung gefällt hat, auch 2022 das CSE Ehlersdorf im Frühjahr und Sommer 2022 zu organisieren.

Die Termine:

1. 21. - 24. April Ehlersdorf S** 2. 28. April - 1. Mai Ehlersdorf S** 3. 14. - 17. Juli Ehlersdorf S*** Finalturnier Große Tour 4. 21. - 23. Juli Ehlersdorf S* (FUNDIS Tour + Emil Frey Küstengarage-Tour)

Weitere Infos unter: www.naeve-horses.com