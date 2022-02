Neumünster

Mit Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) kommt die Doppel-Olympiasiegerin und -Europameisterin nach Neumünster. Außerdem die Rekordsiegerin des Weltcups in den Holstenhallen, Mannschafts-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg), und Mannschafts-Europameisterin Helen Langenhanenberg (Billerbeck).

Langehanenberg startet mit der Holsteiner Stute Annabelle

Diese drei Frauen belegten 2020 auch die Plätze eins bis drei in der Weltcup-Kür in Neumünster im Preis der VR Bank zwischen den Meeren. Von Bredow-Werndl will nun erneut ihre Championatsstute TSF Dalera BB in Neumünster an den Start bringen, Werth hat vorausschauend sowohl DSP Quantaz, als auch Emilio und Weihegold OLD angemeldet und Langehanenberg bringt die Holsteiner Stute Annabelle aus der Zucht und dem Besitz von Günther Fielmann mit in die Holstenhallen.

FEI Dressage World Cup – Glanz für den Reitsport

Ganz generell verspricht die Resonanz auf die Qualifikation zum FEI Dressage World Cup spannenden Sport. Aus dem mit Bronze dekorierten EM-Team Dänemarks sind Cathrine Dufour, die auch in der Einzelwertung Bronze gewann, Charlotte Heering und Nanna Skodborg Merrald in Neumünster dabei. Aus dem schwedischen Spitzenkader kommen Antonia Ramel und Patrik Kittel und ein wirkliches Wiedersehen mit Neumünsters Holstenhallen erlebt die Polin Katarzyna Milczarek, die vielen Dressurfans mit ihrem Ekwador noch in bester Erinnerung ist. Aktuell wollen 19 Paare aus sieben Nationen die Weltcup-Qualifikation in Neumünster erobern.

Der erste Schritt dahin erfolgt am Sonnabend im Kurz Grand Prix. Die besten 15 Paare aus dieser Prüfung treten dann am Sonntag im FEI Dressage World Cup an. In dieser Grand Prix Kür werden die Punkte für den Weltcup vergeben.

Ausblick in die Zukunft

Die Tatsache, dass alle drei Dressurtouren beim FEI Dressage World Cup stattfinden dürfen, sorgt zudem dafür, dass auch jüngere Pferde in den Holstenhallen zu sehen sei werden. Kaderreiter Benjamin Werndl (Aubenhausen), der wie seine Schwester auch im Weltcup antritt, wird in der internationalen kleinen Tour ein Nachwuchspferd präsentieren, auch Helen Langehanenberg und Lena Waldmann (Werder) haben Zukunftskandidaten auf vier Beinen dabei.

Abgerundet wird das Prüfungsangebot durch die nationale Tour mit dem Grand Prix de Dressage, am Sonnabend und dem Grand Prix Special. An beiden Turniertagen in den Holstenhallen wird also online jeweils dreimal spannender und aufschlussreicher Sport via clipmyhorse.tv geboten.