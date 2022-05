Tasdorfer Turniertage feiern Comeback: Jubiläumsturnier des RuFV Husberg

Tasdorf

Vermisst wurden die Tasdorfer Turniertage schon länger. Jetzt knüpft der RuFV Husberg u.U. wieder an eine gut gepflegte Tradition an und bittet vom 20. bis 22. Mai zum Jubiläumsturnier nach Tasdorf. Neben der Leidenschaft für den Sport spielt dafür ein weiterer Grund eine Rolle: Der RuFV Husberg u.U. feiert seinen 75. Geburtstag.

Und die Geburtstagsfeier kommt unterhaltsam daher: 20 Prüfungen zählt das Reitturnier von den Basics bis zu einem Großen Preis. Es wird einen Führzügelwettbewerb geben und genauso eine Springprüfung Klasse S m. Stechen* – alle sollen sich wiederfinden im Jubiläumsturnier. „Wir haben gute Unterstützung von Partnern und Sponsoren und freuen uns, wieder ein Turnierangebot zu schaffen“, unterstreicht der Vereinsvorsitzende Harm Sievers (Tasdorf).

Tasdorfer Turniertage: Back to the Roots

Im Fokus stehen Reiterinnen und Reiter aus Schleswig-Holstein und Hamburg, vor allem Jugendliche und Kinder. Der „Löwenanteil“ der Prüfungen richtet sich an all jene, die mit Ambition und Ehrgeiz ihrem Sport frönen: Stilspringprüfungen und -Wettbewerbe, Reiterwettbewerb, eine Dressurreiterprüfung – ein veritables Angebot für Amateure. Dazu zählt auch die Reitsport Sievers „Team Trophy”. Dabei geht es um Mannschafts-Stilspringprüfungen der Klasse A. Für die Berufsreiter und Amateure der höheren Leistungsklassen stehen das S-Springen und auch die Springpferdeprüfungen offen. Damit knüpft der RuFV Husberg u.U. nicht nur an die Tradition der Tasdorfer Turniertage an, sondern eben auch an den Grundsatz, dass Jugend- und Amateurprüfungen die Grundlage für den Pferdesport sind.

Jubiläumsturnier zieht um auf die andere Straßenseite

Das Jubiläumsturnier zieht zur Neuauflage außerdem „um” – allerdings nur von der einen auf die andere Straßenseite im Busdorfer Weg. Sophie und Christian Vogg, im Vielseitigkeitssport international bekannt und Besitzer des Gestüts Tasdorf, machen unkompliziert Platz auf ihrer Anlage. Die bietet einen tadellosen großen Grasplatz, zwei Abreiteplätze auf Sand und Gras und zudem auch Prüfungsflächen in der Reithalle. Besucher und Besucherinnen sind hochwillkommen zum Jubiläumsturnier in Tasdorf und haben freien Zutritt.