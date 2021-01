Gelsenkirchen

Der zweite Renntag der Saison 2021 auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen steht ganz im Zeichen von WETTSTAR: Der bedeutendste Vermittler von Pferdewetten im deutschen Pferdesport ist am Sonntag, 17. Januar 2021, der Titelsponsor für zehn der insgesamt elf Prüfungen.

Die Namen der Prüfungen weisen auf die vielfältigen verschiedenen Internet- und Social-Media-Angebote sowie die Wettannahmestellen von WETTSTAR hin. Eine weitere Prüfung heißt TRAB-Rennzeitschrift-Rennen und verweist auf das neue Online-Magazin zu allen Gelsenkirchener Renntagen.

Hauptrennen ist der Wettstar-Winter-Preis, das 9. Rennen um 16:50 Uhr, das mit 5.000 Euro dotiert ist. Champion Michael Nimczyk steuert mit Free Bird den Favoriten, ihm gelang 2020 zwar kein einziger Volltreffer, doch der Überraschungs-Sieger der „Derby-Revanche 2018“ verfügt nach wie vor über gefürchteten Speed, trifft nach einem Ehrenplatz in Berlin-Mariendorf schlagbare Gegner und ist im ersten von zwei Bändern gut untergekommen.

An diesem großen WETTSTAR-Renntag gibt es auch wieder eine V7-Bonuspyramide (Start im 5. Rennen um 15:20 Uhr, Finale ist im 11. Rennen um 17:34 Uhr). Bis zu 15 Euro Bonus winken allen WETTSTAR-Kunden für alle abgegebenen V7-Wetten. Hierbei werdenalle Einsätze auf die V7 zusammengezählt, egal ob sie in einem Wettschein oder in mehreren Wetten getätigt werden.

Das Mitspielen lohnt sich aber auch aus einem anderen Grund ganz besonders: In der V7-Wette werden 10.000 Euro garantiert ausgeschüttet, darin enthalten ist ein Jackpot von 3.000 Euro.

In der V7-Wette sind in den sieben vom Veranstalter benannten Rennen die sieben Sieger vorherzusagen. Alle Infos und Teilnahmebedingungen erhalten Sie auf www.wettstar.de.

Eine ausführliche Vorschau zum WETTSTAR-Renntag finden Sie auf unserer Newsseite: http://www.wettstar.news/der-naechste-champions-day.