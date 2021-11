Neumünster

Tickets für die VR CLASSICS, die erneut Station des FEI Dressage World Cup sind und Finaletappe der BEMER Riders Tour, gibt es im Vorverkauf telefonisch, online und an jedem Advents-Samstag im C.J. Wigger KG hagebaumarkt in Neumünster. Wer sich selbst und seinen Lieben eine Freude machen will oder sogar ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann das mit Karten für eines der langlebigsten und spektakulärsten Hallen-Turniere Deutschlands tun.

Der Name VR CLASSICS steht für Weltcup-Flair, für Spitzensport im Dressurviereck und im Parcours, für Nachwuchsförderung, einen einzigargen Schau-Webewerb, Vielfalt und Ideenreichtum und eine große Ausstellungslandschaft.

Die großen Klassiker sind der Schauwettbewerb der Reitvereine der Volksbanken Raiffeisenbanken und easyCredit, die Weltranglistenspringen mit dem Höhepunkt – dem Großen Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken – sowie der Grand Prix Kür im FEI Dressage World Cup – Preis der VR Bank zwischen den Meeren. Dazu gesellen sich sportliche Herausforderungen wie beim SWN-Abend der Energie, mit den Championaten der Pferdestadt Neumünster oder der Indoor-Vielseigkeit in Memoriam Karl Blobel.

Von Mittwoch bis Sonntag sind die VR CLASSICS ein feiner Treffpunkt für große und kleine Pferdesportfans. Die Veranstaltung findet zum jetzigen Zeitpunkt nach 2G-Regeln statt - es gelten stets die aktuellen gesetzlichen Vorschriften.

Drei Wege zu den Tickets!

Wer sich seinen Lieblingsplatz schon sichern möchte, hat drei verschiedene Möglichkeiten dazu. Ab Samstag, dem 27. November, und dann an den folgenden drei Advents-Samstagen, können Tickets direkt im C.J. Wigger KG hagebaumarkt in der Boostedter Straße 301 in Neumünster zwischen 10.00 und 15.00 Uhr erworben werden.

Die Ticket-Hotline ist unter der Rufnummer 0 43 21 / 75 54 21 erreichbar. Online können ab dem 1. Dezember unter der E-Mail-Adresse tickets@vr-classics.de Karten für die VR CLASSICS gebucht werden und auch über die website www.vr-classics.de können in der Rubrik Tickets Karten erworben werden.