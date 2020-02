Neumünster

Seit sieben Jahrzehnten bewegt der Pferdesport immer im Februar menschen ganz unterschiedlichen Alters und lockt in die Holstenhallen. Das Top-Ereignis wird seit 2009 von Paul Schockemöhle und Ullrich Kasselmann veranstaltet.

Im Jahr 2020 sind die VR CLASSICS zum 33. Mal Gastgeber des FEI Dressage World Cup. Neumünster ist die neunte von elf Qualifikationsstationen und kann mit einem Spitzen-Starterfeld überzeugen, angefangen mit Weltcup-Titelverteidigerin Isabell Werth, über das aktuell führende Geschwisterpaar Benjamin Werndl und Jessica von Bredow-Werndl bis zu Helen Langehangenberg. Der Große Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken am Sonntag ist das Glanzlicht und die sechste und letzte Wertungsprüfung der BEMER Riders Tour, die erstmals ihre Finaletappe in Neumünster zelebriert. Mit den Springreitern Nisse Lüneburg, David Will und Julien Anquetin sind die drei Spitzenreiter des aktuellen Rankings dabei. Dazu haben sich Top-Konkurrenten wie Christian Ahlmann und auch Janne Friederike Meyer-Zimmermann angekündigt.

VR CLASSICS im TV und Livestream

Das NDR-Fernsehen zeigt Reitsport pur am Samstag, 15.2. von 16.00 bis 16.45 Uhr, am Sonntag 16.2. steht die Entscheidung in der BEMER Riders Tour von 13.30 bis 16.00 Uhr im Mittelpunkt der Übertragung der Sendung Sportclub live.

Das Portal www.feitv.org konzentriert sich auf den FEI Dressage World Cup am Sonntag, 16.2. im Preis der VR Bank Neumünster ab 10.00 Uhr. Ergänzt wird das Angebot um Interviews und Magazinbeiträge rund um den FEI Dressage World Cup.

Von Donnerstag, 13.2. bis zum Sonntag 16.2. bringt das Pferdesportportal www.clipmyhorse.tv Spring- und Dressursport, Schauwettkampf und Indoor-Vielseitigkeit aus den Holstenhallen im Livestream zu den Fans. Einfach reinklicken und zuschauen.

Bewegte Bilder für Medien

Darüberhinaus gibt es für Medien die Möglichkeit, auf Siegesritte ausgewählter Prüfungen zu zugreifen, bzw. Interviews und Magazinbeiträge zu nutzen.

Das Material wird sowohl im Youtube-Kanal von PST-Marketing bereitgestellt, als auch zum Download im Pressecenter angeboten. Lassen Sie uns bitte wissen, wenn Sie Bewegtbildangebote nutzen möchten, bzw. zusätzlich zu selbst gedrehtem Bildmaterial benötigen.

TV-Anbietern, die selbst vor Ort Beiträge realisieren möchten, stehen wir gern zur Seite und ermöglichen den Zugang zur Veranstaltung.

Details auch unter www.pst-marketing.de

Unser Hashtag: #VRClassics

Facebook https://www.facebook.com/VRCLASSICSNeumuenster/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCW78OgVGcMa8ICqsCi8qY_A