Mit der 24. PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, wartet vom 14. bis 17. Januar 2021 auf der Leipziger Messe das Highlight im Pferdesport zu Beginn des Jahres. Durch ein genehmigtes Hygienekonzept erhalten Besucher, Aussteller und Sportler nun mehr Planungssicherheit, um sich angemessen vorzubereiten. Der Ticketvorverkauf für das internationale Weltcup-Turnier startet am 1. Oktober 2020.

Dass die PARTNER PFERD eine herausragende Stellung im Turnierkalender der Weltklasse des Pferdesports hat, ist lange bekannt. Aber auch bei den Veranstaltern zählt das Event zu den wichtigsten Ereignissen im Jahr – und derzeit umso mehr: „ Leipzig war für uns vom Team EN GARDE Marketing das letzte Turnier. Und wenn die Corona-Krise eins gezeigt hat, dann wie sehr wir es vermissen, Reitsportveranstaltungen zu organisieren und somit diesen faszinierenden Sport erlebbar zu machen“, erklärt Turnierchef Volker Wulff und betont: „Wir sind sehr froh, dass die Leipziger Messe mit der Stadt Leipzig und dem Freistaat Sachsen sofort signalisiert haben, die entsprechenden Rahmenbedingungen für alle Besucher und Teilnehmer schaffen zu wollen. Für uns wird es ein finanzieller Kraftakt, aber es ist uns wichtig, die Kontinuität der Veranstaltung zu erhalten.“



Umfangreiches Hygienekonzept sorgt für größtmöglichen Schutz

Und somit gehen die Macher des internationalen Spitzensport-Highlights in der Sachsenmetropole mit großer Zuversicht und Begeisterung, aber zugleich größter Umsicht in die Planung für das kommende Turnier. „Die Sehnsucht nach Sportveranstaltungen und Messen ist groß, das hat sich in letzter Zeit immer wieder gezeigt. Auch die Vorfreude auf die PARTNER PFERD 2021, das Pferdesport-Highlight zum Jahresanfang, wird von Tag zu Tag deutlich spürbarer“, sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. „Um unseren Besuchern, Sportlern und Ausstellern dabei größtmöglichen Schutz zu bieten, haben wir ein umfangreiches und genehmigtes Hygienekonzept entwickelt. Pferdefans können das Highlight-Event also mit viel Freude genießen. Ein wenig gedulden müssen sich alle allerdings noch bis zum 1. Oktober: Dann endlich startet auch der Ticket-Vorverkauf.“



Erfolgsformel aus Turnier und Expo bleibt bestehen

Das sportliche Programm wird auch unter den veränderten Rahmenbedingungen seine Qualität halten und 2021 die Weltklasse der Pferdesportler nach Leipzig locken. Die Reiter der ostdeutschen Landesverbände haben die Chance ihre Finals auf der Leipziger Messe auszureiten und zwar im Eggersmann Junior Cup und im TRAVEL CHARME Hotels & Resorts PARTNER PFERD CUP. Nachwuchspferde und Amateure treffen auf die besten Springreiter und Gespannfahrer der Welt, die auf Punktejagd ihrer jeweiligen FEI World Cups gehen, nämlich im Longines FEI Jumping World Cup und im FEI Driving World Cup.

Auch der Expo-Bereich der PARTNER PFERD lädt täglich mit einem umfassenden Ausstellungsangebot in die bunte Pferde-Shopping-Welt. Die Vorbereitungen und Aufplanungen der Stände sind in vollem Gange und versprechen schon jetzt ein Shopping-Paradies rund um den Bedarf für Tier und Reiter: Viele bekannte und neue Aussteller haben sich bereits angemeldet, um für jeden Pferdefan und Reiter das passende Produkt zu präsentieren – von Kleidung über Stallbedarf bis hin zu Futtermittel oder Ausrüstung.

Infos zu den Tickets und Bestellung erfolgt über www.partner-pferd.de.