Wiesbaden

„Es war für uns eine sehr schwierige Entscheidung“, erklärt WRFC-Präsidentin Kristina Dyckerhoff. „Aber nach sehr langen Überlegungen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, weil wir glauben, es ist die richtige Entscheidung – zu allererst im Sinne der Sicherheit und Gesundheit der Menschen, aber auch für unsere Partner, Reiter und Zuschauer und für den WRFC selbst. Keiner kann in diesen Tagen tatsächlich vorhersagen, wie sich die Pandemie weiter entwickeln wird. Großveranstaltungen wurden hier in Hessen bereits am 12. März untersagt, keiner weiß, wie lange dieses Verbot bestehen bleibt.“

Für alle Beteiligten müsse eine frühzeitige Entscheidung getroffen werden, so Dyckerhoff. „Nur so können wir für alle den finanziellen Schaden im Rahmen halten und Planungssicherheit vermitteln.“ Auch für Reiter und Pferde, betonte sie, sei eine frühe Entscheidung die sportlich fairste Variante.

Natürlich hat der Vorstand des WRFC auch über die Möglichkeit gesprochen, das PfingstTurnier ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, diesen Gedanken aber verworfen. „Ein leerer Park, leere Tribünen – das wäre nicht das PfingstTurnier, zumal für uns und unsere Partner das Turnier ohne Zuschauer auch finanziell nicht tragbar wäre“, erklärt die Präsidentin.

Das PfingstTurnier empfängt jedes Jahr rund 60.000 Besucher, viele auch aus dem Ausland. Dieses Jahr wäre das 84. PfingstTurnier ausgetragen worden. Viele Stammgäste hatten ihren Karten für das LONGINES PfingstTurnier 2020 bereits gekauft. Die Tickets von 2020 können einfach behalten werden, sie gelten automatisch für 2021. Auf Wunsch können sie natürlich auch zurückgegeben und der Ticketpreis erstattet werden.

Der WRFC wünscht allen, viel Kraft für die kommenden Wochen und freut sich auf ein Wiedersehen beim LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden 2021 vom 21. bis 24. Mai.