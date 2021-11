Negernbötel

Premiere bei den Nordic Jumping Events: Beim ersten Amateurturnier der neuen Saison der Springsportserie wurde erstmals das Mannschaftsspringen der Reiterbünde Schleswig-Holsteins in Negernbötel ausgetragen. Elf Mannschaften gingen an den Start, von dreizehn Reiterbünden in Schleswig-Holstein hatten also nur zwei kein Team geschickt.

Auf Platz eins ritt der Reiterbund Stormarn mit seiner Mannschaftsführerin Meike Möller. Im Team ritten Laurens Wenzel (PS Granderheide) auf Chalayan, Nike Denker (RFV Zarpen) mit Mabella D, Maxin Sassermann (RV Tangstedt) und Cassanjo sowie Celine Ramm (RFV Zarpen) im Sattel von Claus D. Da laut Modus jeweils drei Ergebnisse zählen und ein Reiter-Pferd-Paar das Streichergebnis liefert, siegte Stormarn mit insgesamt vier Fehlerpunkten und 154,40 Sekunden. Ebenfalls vier Fehlerpunkte, aber deutlich langsamer im Parcours unterwegs waren die dahinter platzierten Mannschaften: Der Reiterbund Nordfriesland benötigte 160,34 Sekunden, Nordmark Schleswig-Flensburg 162,48 und Kiel 180,46 Sekunden.

„Rendsburg-Eckernförde musste krankheitsbedingt absagen und in Pinneberg fand ebenfalls ein Turnier statt, weshalb von dort keine Mannschaft in Negernbötel am Start war“, erzählte Frauke Luckmann. Die erste Vorsitzende des Reiterbundes Segeberg-Neumünster war es auch, die sich für diese Springprüfung eingesetzt hatte. Denn im vergangenen Jahr fiel sie aus und damit „eine der traditionsreichsten Springprüfungen des Landes“, wie der Turniersprecher betonte. Normalerweise treten die Reiterbünde anlässlich des Landesturniers in Bad Segeberg bei einem Flutlichtspringen am Sonnabendabend gegeneinander an. „Da das Landesturnier sowohl in 2020 als auch in 2021 auf die Meisterschaftswertungen reduziert werden musste, fiel auch das Mannschaftsspringen weg“, erläutert Luckmann.

2020 wurde das Mannschaftsspringen erst verlegt und musste dann wegen des Lockdowns doch abgesagt werden

Bereits im vergangenen Jahr sollte die Prüfung daher nach Negernbötel verlegt werden. Doch dann begann zwei Wochen vorher der Lockdown und das Turnier musste abgesagt werden. „Als absehbar war, dass es auch in diesem Jahr kein Flutlichtspringen in Segeberg geben wird, hat der Reiterbund Segeberg-Neumünster sich mit den Veranstaltern in Negernbötel zusammengetan und mit unserer Flutlichtbeauftragten Petra Franck organisiert und Sponsoren gesucht“, so Luckmann. Das kam gut an: „Die anderen Reiterbünde waren alle sehr begeistert. Jeder Reiterbund hat Ehrenpreise beigesteuert, so dass es für jede Mannschaft etwas gab.“

Die sechs besten Mannschaften treten im kommenden Frühjahr erneut gegeneinander an, um im „Herzschlagfinale“ den Sieger der Reiterbünde zu ermitteln. Das sind die Mannschaften aus Stormarn, Nordfriesland, Nordmark Schleswig-Flensburg, Kiel, Herzogtum Lauenburg und Segeberg-Neumünster. Bis 2016 wurde dieses Finale anlässlich der internationalen Baltic Horse Show in der Wunderino-Arena ausgetragen. Mit dem Aus dieser Veranstaltung folgte ein Wechsel nach Neumünster zum Springturnier SH Holstein International in den Holstenhallen.