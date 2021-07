Nübbel

Der erste untrügerische Beweis, irgendwo im Nirgendwo an der richtigen Adresse angekommen zu sein, ist ein hinter einem Findling und blühenden Sonnenblumen stehendes Schild mit der Silhouette eines Pferdekopfes und dem Schriftzug „Romeike Sport Horses“. Willkommen in der Idylle nahe Nübbel bei der Familie Romeike, einer vielversprechenden Medaillenschmiede des Vielseitigkeitsreitens. Nach den beiden Gold-Ritten von Hinrich Romeike bei den Olympischen Spielen 2008 versucht nun seine Schwiegertochter Louise in Tokio, die sportliche Familien-Chronik um ein weiteres Kapitel zu bereichern.

Mission Olympia wird generalstabsmäßig geplant

Louise Romeike hat zwar ihren Mädchennamen Svensson-Jähde abgelegt, aber nicht ihre Nationalität. Die 30-Jährige ist Schwedin, folglich startet sie in Japan auch für ihr Heimatland. Unterstützt wird sie dort von ihrem Schwiegervater Hinrich sowie dessen Sohn Claas, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist. Der Familien-Clan aus Schleswig-Holstein hat die Mission Olympia generalstabsmäßig geplant, seitdem vor mehr als einem Jahr feststand, dass Claas Romeikes Chancen auf einen Startplatz in der deutschen Equipe gering sein würden. Sein Holsteiner Wallach Cato ist mit jetzt 17 Jahren schon relativ alt, zumindest aus deutscher Sicht. „Unser Verband setzt lieber auf jüngere Pferde“, sagt Romeike jr.

So entstand gemeinsam mit Vater Hinrich die Idee, Louise mit Cato vertraut zu machen. „Wir haben das ganz vorsichtig probiert, und es ging ganz schnell ziemlich gut“, berichtet die zierliche Frau mit den großen blauen Augen. Blauäugig einen solchen Weg zu beschreiten, kam für die Romeikes nicht in Frage. „Wir mussten erst schauen, wie Cato auf Louise reagiert. Jeder Reiter hat schließlich einen etwas anderen Stil“, beschreibt ihr Mann den intensiven Kennenlernprozess.

Erstes Rendezvous von Louise und Cato verlief vielversprechend

Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Juni in Luhmühlen harmonierten Louise Romeike und Cato prächtig. Als Vierte musste das Duo nur den Olympiasiegern Michael Jung, Sandra Auffarth und Andrew Hoy den Vortritt lassen. „Viele aus der Weltspitze waren dort, die Messlatte lag hoch“, sagt Claas Romeike. Cato, den Hinrich Romeike gemeinsam mit seiner Frau Susanne als Vierjährigen erwarb und als Nachfolger seines Olympia-Pferdes Marius („Er ist jetzt 27, ihm geht es noch richtig gut“) aufbauen wollte, gilt als Allrounder. „Das macht ihn am Sonntagnachmittag, wenn das abschließende Springen ansteht, so wertvoll“, weiß seine Reiterin.

Welche Erwartungen verbindet die Schwedin mit ihrer Olympia-Premiere? Louise blickt ihren Mann an, dieser schaut zurück, es scheint, als suchten sie nach einer nonverbalen Übereinstimmung. Dann formuliert die Schwedin etwas vorsichtig: „Wenn das Glück ein bisschen mitspielt und alle einen guten Tag erwischen, können wir im Teamwettbewerb eine Medaille holen.“

Die Romeikes für Schweden bei Olympia dabei

Verlassen kann sich die Team-Vizeeuropameisterin von 2017 dabei auf ihren Mann und ihren Schwiegervater. Beide sind mit dem schwedischen Team akkreditiert. Diese Unterstützung weiß die in Malmö aufgewachsene Louise, die nach der Schule in einer Unterwäsche-Boutique jobbte, um sich die Ausbildung bei Mannschafts-Olympiasieger Peter Thomsen in Lindewitt („Ich habe ihn 2010 angerufen und gefragt, ob ich auf eigene Kosten bei ihm herausfinden kann, ob es für mich für den großen Sport reicht“) leisten zu können, zu schätzen. „Claas ist für mich mit seiner Ruhe sehr wichtig, und mein Schwiegervater hat immer eine gute Idee, wenn wir den Gelände-Parcours abgehen.“

Wollen Landsleute ein bisschen ärgern

Dieser freut sich auf seine Aufgabe. „Vielleicht kann ich mit meiner Erfahrung ein, zwei Prozent zum Erfolg beitragen“, meint der Zahnarzt, der Louise nicht nur als Schwiegertochter schätzt: „Sie geht sehr gut mit ihren Pferden um und macht aus einer geschmeidigen Sitzposition ganz viel mit Gefühl.“ Wofür wird das reichen? Hinrich Romeike, bekannt für seinen gesunden Humor, schmunzelt ein bisschen. Dann sagt er: „Wir wollen die Deutschen ein bisschen ärgern.“