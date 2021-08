Karlsminde

„Das war jetzt noch das i-Tüpfelchen“, freute sich Gespannfahrer Robert Blender (RV Waabs-Langholz), nachdem er im Waabser Ortsteil Karlsminde mit seinem Vierspänner zum zehnten Mal zum Landesmeister aus Schleswig-Holstein und Hamburg bei den Pferden gekürt wurde. Überraschend kam das nicht für den Lokalmatadoren: Mit seinen Pferden Camaro, Carambo, Pauli und Kristian gewann er alle drei Teilprüfungen.

Am Sonnabend stand für die Pony- und Pferdegespanne der Ein-, Zwei- und Vierspänner zuerst eine Dressuraufgabe an, bevor ein Hindernisparcours mit zu durchfahrenden Kegeltoren an der Reihe war. Auf die Geländestrecke ging es am Sonntag. Hierbei wird eine Wegstrecke gefahren, auf der auf Zeit fünf Hinderniselemente zu absolvieren sind.

Alle zwei Jahre findet das Turnier auf dem Gelände des Guts Karlsminde statt

Bei Blender erfolgte dies schnell und mit engen Wendungen, trotz des langen Gespanns. Nicht nur in seinen eigenen Prüfungen lief alles nach Plan. Blender ist Veranstalter des Fahrturniers, das er alle zwei Jahre auf dem weitläufigen Gelände des Guts Karlsminde ausrichtet, auf dem er auch trainiert. Seine Pferde und er sind lediglich 4,5 Kilometer entfernt in Loose zu Hause. „Das Turnier ist super gelaufen und es gab keine Unfälle. Die ganze Anstrengung in der Vorbereitung hat sich gelohnt. Ich habe mich auch sehr über die Besucher gefreut.“

Nicht nur am Sonnabend und Sonntag waren viele Zuschauer vor Ort, sondern bereits am Freitag. Ab dem Nachmittag war ein Dressur- und ein Hindernisfahrwettbewerb für noch nicht so erfahrene Fahrer und Fahrerinnen ausgeschrieben.

Ergebnisse der Landesmeisterschaften: Pferde-Vierspänner: 1. Robert Blender (RV Waabs-Langholz e. V.) - Camaro, Carambo, Kristian, Pauli 2. Jan Tödt (RuFV Langstedt-Bollingstedt e. V.) – Amigo, Madelain, Sioux, Sportacus 3. Sara-Franziska Schulz (RV Rehagen-Hamburg e.V.) – Clein Fritz. Ferero, Samba, Spidi Pony-Vierspänner: 1. Peter Heuser (FG Schleswig-Holstein/Hamburg e. V.) – Nero, Niklas, Noni, Nanina 2. Jürgen Lamp (Probsteier RV e. V. Schönberg) – Arvalon Paris Hilton, Kalif Hassan, Kenai, Kimba 3. Claudia Finck (Osterbyer SV von 1967 e. V.) – Nina, Janosch v. d. Märchenstraße, My Lady, Agnes

Im Gegensatz zu Blender zeigte sich der neue Landesmeister der Pony-Vierspännerfahrer überrascht über seinen Titelgewinn. „Vorher daran gedacht hatte ich nicht, das wir Landesmeister werden“, gab Peter Heuser (FG Schleswig-Holstein/Hamburg) zu. Für seine fuchsfarbenen Ponys und ihn war es die erste Landesmeisterschaft bei den Vierspännern und das fünfte Turnier mit dieser Anspannung.

Zur Galerie Auf dem Gelände des Guts Karlsminde werden Robert Blender und Peter Heuser Vierspänner-Landesmeister.

Der Scharbeutzer fährt erst seit einem Jahr vierspännig. Wie das kam? „Meine Frau und ich hatten zwei Zweispänner. Wir haben das dann mal mit allen vier Ponys zusammen versucht. Seitdem laufen sie immer besser so.“ Zum Fahrsport kam er auch erst vor vier Jahren, nachdem die reitenden Kinder aus dem Haus waren, da war Heuser 59 Jahre alt. „Wenn nicht jetzt anfangen, wann dann?“, fanden seine Frau und er.

In der Dressur und im Gelände fuhren sie mit Nanina, Noni, Niklas und Nero auf Platz drei, im Hindernisfahren wurde es der vierte Rang. Das ergab in der kombinierten Wertung den dritten Platz und, weil die Fahrer auf den ersten beiden Plätzen – im Gegensatz zu ihm – nicht aus Schleswig-Holstein oder Hamburg kommen, Gold in der Landesmeisterschaft.

Landesmeister Heuser: „Ein absolutes Highlight“

Heuser erzählt: „Für uns Fahrer aus Schleswig-Holstein und Hamburg ist es ein absolutes Highlight, hier auf dem schönen Gutsgelände zu fahren.“ Die Fahrer und Fahrerinnen reisten darüber hinaus aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern an, ein Teilnehmer kam sogar aus der Schweiz. Neben den beiden Vierspänner-Landesmeisterschaften wurden die neuen Kreismeister des Reiterbundes Rendsburg-Eckernförde ermittelt.