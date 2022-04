Kreis Segeberg

Der Rasen wurde gemäht, vom Sturm umgekippte Bäume wurden beseitigt und die Geländesprünge vom Unkraut befreit. Kurz: Der Geländepark an der Buschkoppel in Henstedt-Ulzburg erstrahlt seit dem Osterwochenende im neuen Glanz. Beste Voraussetzungen also für die Sportlerinnen und Sportler des Reit- und Fahrvereins Kisdorf und Umgebung, um sich in intensiven Trainingseinheiten auf die grüne Saison vorzubereiten. Der erste Lehrgang des Jahres ist für den 1. Mai vorgesehen. Gut einen Monat später steht der erste Höhepunkt des Jahres an. Am Pfingstwochenende, 5./6. Juni, findet auf dem Hof Petersen das traditionelle Pfingstturnier statt. Eingebettet in diesen Wettbewerb sind die Vereinsmeisterschaften im Springen. Eine Woche später, am 11./12. Juni, folgt während eines Turniers auf dem Hof Reiherstieg (Henstedt-Ulzburg) der Dressurteil.

So wie in Kisdorf und Henstedt-Ulzburg geht es dieser Tage in vielen Reitsportvereinen zu. Die Reitanlagen werden herausgeputzt, erste Wettkämpfe finden im Freien statt. Nach den Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre durch die Corona-Pandemie ist der Terminkalender im Kreis Segeberg im Allgemeinen und auf dem Landesturnierplatz an der Eutiner Straße in Bad Segeberg prall gefüllt. Reitsportlerinnen und Reitsportler sowie Fans können sich auf jede Menge toller Wettbewerb freuen.

Pferdesportverband plant mit vollem Programm

„Wir planen das volle Programm auf dem Landesturnierplatz“, kündigt Anja Haltenhof vom Pferdesportverband Schleswig-Holstein an. Die Verantwortliche für Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit ließ durchblicken, dass es im Jahr 2022 zwei grundlegende Veränderungen geben wird. Da wäre zum einen das Landesturnier, das in der Vergangenheit immer Mitte September ausgetragen wurde. Weil es aber in diesem Jahr mit den Deutschen Jugendmeisterschaften terminlich kollidiert und „von Verbänden sowie Sportlerinnen und Sportlern der Wunsch nach einem früheren Termin geäußert wurde“, wird der absolute Höhepunkt im Pferdesportkalender um einen Monat vorverlegt. Am Wochenende vom 11. bis 14. August werden auf dem Landesturnierplatz und auf der Geländestrecke in der Ihlheide die Besten Schleswig-Holsteins ermittelt. Seinen ursprünglichen Termin Ende September behält das Landes-Ponyturnier, das vom 23. bis zum 26. September angesetzt ist.

Das Landesturnier bekommt aber nicht nur einen neuen Termin, sondern wird auch für die Fans und diejenigen, die es noch werden wollen, attraktiver. „Wir werden in diesem Jahr auf Eintritt verzichten und hoffen so, noch mehr Zuschauer anlocken zu können“, erklärt Anja Haltenhof.

Gleiches gilt für das Landesbreitensportturnier. Die 25. Auflage des Pferdefestes des Nordens findet in diesem Jahr, nach zweijähriger Pause, am Wochenende 20./21. August statt.

Kreisturnier, Reitertage und Fahrfest auf Landesturnierplatz

Das Kreisturnier des Reiterbundes Segeberg-Neumünster hat seinen Platz im Juni behalten und wird vom 17. bis zum 19. Juni auf dem Landesturnierplatz zu sehen sein. Seinen festen Platz im Jahreskalender besitzen auch die Segeberger Reiter- und Fahrertage, die am Wochenende 7./8. Mai auf dem Gelände an der Eutiner Straße vom Reit- und Fahrverein Segeberg ausgerichtet werden. Fans des Fahrsportes kommen vom 26. bis zum 28. August auf ihre Kosten, wenn das Fahrfest des Nordens in Bad Segeberg, der Pferdesport-Hauptstadt in Schleswig-Holstein, ausgetragen wird.