Neele-Sophie Wittkohl wuchs in Südfrankreich auf und lebt seit Anfang 2021 mit ihren Pferden in Schmalensee. Die erste Saison in Schleswig-Holstein krönte die Vielseitigkeitsreiterin direkt mit dem Landesmeistertitel. Am Wochenende startet sie bei der Frühjahrsvielseitigkeit in Bad Segeberg.