Lastrup-Hamstrup

Die Station rief via Facebook zum Rätsel um eine Foto auf, verloste unter den Einsendern einen Deckgeldgutschein und spendet nun 1000 Euro an das Wohnheim Lastrup des Caritas-Vereins Altenoythe e.V.. Dort leben 20 Bewohner mit geistiger, körperlicher Behinderung, teilweise schwerster Mehrfachbehinderung und sind von den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie besonders betroffen.

Da die Bewohner zum Teil zur Personengruppe mit erhöhtem gesundheitlichen Risiko zählen, sind gewohnte Möglichkeiten sich zu bewegen und soziale Kontakte sehr stark eingeschränkt. Die Spende der Böckmann Pferde GmbH soll dazu dienen, den erschwerten Alltag der Bewohner ein wenig aufzuhellen. Schon mehrmals hat die Firma Böckmann ihr Potential zugunsten des Caritas-Vereins Altenoythe e.V. genutzt: Im Mai 2017 nahmen Kinder der Caritas-Kita in Lastrup an einem Reitprojekt der Böckmann Pferde GmbH teil und hatten viel Spaß.

Trotz der durch die Krise verursachten Beschränkungen und Kontaktverbote hält die Böckmann Pferde GmbH ihre Züchter mit Hengstvideos und und den ersten Fohlenbildern auf “dem Laufenden”. Daraus entwickelte sich die Idee des Osterrätsels, in deren Mittelpunkt der Böckmann-Hengst Fire and Ice J stand. Die Lösung war kniffelig, denn der For Contest-Coronino-Sohn war das Motiv in einer Kunststoffplane und nicht leicht zu erkennen. Gewonnen hat den Deckgeldgutschein in Höhe von 300 Euro Jessica Marstall, die den international sport-erfolgreichen Fire and Ice J erkannte und sich nun einen der bekannten Böckmann-Hengste für die Zucht aussuchen kann, um den Gutschein einzulösen.