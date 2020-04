Schönberg

Die Corona-Krise trifft auch die Reiter im Land. Reitunterricht und Zusammenkünfte im Reitstall sind gesetzlich untersagt. Da Reiter jedoch eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Pferden haben, dürfen sie weiterhin in die Ställe. Es gilt die notwendige Versorgung und Bewegung der Pferde sicherzustellen, betont die Deutsche Reiterliche Vereinigung ( FN). Das bedarf Organisation, gerade in den größeren Ställen mit vielen Pferden. So wird in Listen festgehalten, wer wann für wie lange im Stall ist. Einige Stallbetreiber haben zeitliche Begrenzungen von anderthalb bis zwei Stunden pro Pferd festgesetzt und feste Zeiten vorgegeben, wann wer zu seinem Pferd darf. Generell aber gilt: nur eine Person pro Tag pro Pferd.

„Man musste sich ein wenig daran gewöhnen, weil man viel mehr mitdenken muss und seine alltägliche Stallroutine nicht einfach durchführen konnte“, erzählt Charlotte Lenkersdorf, deren Pferd Kiitos in Schönberg in der Reitanlage am Höhndorfer Tor steht. „Inzwischen ist das kein Problem mehr, und man hat sich irgendwie eingespielt. Aber dennoch freue ich mich auf die Zeit nach Corona.“

Es ist eine schwere Zeit für Stallbetreiber, Reitlehrer, Vereine, im Prinzip für jeden, der mit Pferden zu tun hat. Besonders hart trifft es die Reitschulen, die nun keinen Unterricht mehr anbieten dürfen: Ihre Kosten laufen weiter. „Das wird finanziell ein Riesenproblem für uns werden. Der Schaden ist noch nicht abzusehen“, sagt Maya Johanna Japp. Die Pferdewirtschaftsmeisterin arbeitet in der Schule für anspruchsvolles Freizeitreiten von Ina Krüger-Oesert in Großbarkau. 21 Pferde und Ponys gehören zum Hof, dazu kommen Berittpferde. „Der Coronavirus hat große Auswirkungen auf uns. Das trifft uns persönlich, emotional und finanziell“, sagt Krüger-Oesert.

Die beiden haben mehrere Standbeine, von denen die meisten nun für einen ungewissen Zeitraum wegbrechen: „Wir geben Kurse, machen bei Shows mit, arbeiten beim Film, haben Berittpferde und geben Reitunterricht.“ Bei der Pferdemesse Hansepferd Ende April wären sie im Showprogramm mitgeritten. Mit einem Schaubild, das dort das letzte Mal gezeigt werden sollte. Nun wird man es nicht mehr sehen. „Das ist natürlich schade, es wurde dafür auch schon Geld investiert. Aber die Absagen sind natürlich absolut verständlich. Die Gesundheit geht vor“, so Krüger-Oesert.

Es bleibt die Unsicherheit, wie sie ihren Hof weiter finanzieren können. „Man verbietet uns fast alles, womit wir unser Geld verdienen“, so Japp. Doch eine Welle der Solidarität mache sich schon bemerkbar, so Krüger-Oesert: „Reitschüler, Eltern und Reitschulkinder haben uns Geld in die Hand gedrückt. Das hat uns wieder ein bisschen aufgebaut.“ Inzwischen haben sie ein Spendenkonto eingerichtet. „Der Monat ist auf jeden Fall gerettet, ich freue mich so sehr“, sagt Japp. Außerdem gibt es eine Fotoaktion: Interessierte können mit den tierischen Filmstars des Hofes ein Fotoshooting buchen.

Auch andere Reitfreunde haben Ideen entwickelt, um über die Runden zu kommen. Der Reiterhof Gläserkoppel in der Nähe von Preetz bietet Patenschaften für seine Schulponys und -pferde an. „Jeder, der sich einem Pony oder einem Pferd besonders verbunden fühlt, kann während der Corona-Krise eine Patenschaft übernehmen. Jeder kann einen Beitrag spenden, den er leisten kann und möchte“, erklärt Betriebsleiterin Susanne Först.

Die Dressurreiterin und sechsfache Olympiasiegerin Isabell Werth hat die Hilfsinitiative „Pony for Future“ gestartet, um Reitschulen zu unterstützen. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch im Sachspenden: „Das sind vielleicht nur kleine Kleinigkeiten, die aber am Ende für den Einzelnen wichtig sein können.“