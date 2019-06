Kisdorf

Dennoch geriet Hanna Knüppel vom Reit- und Fahrverein Kisdorf/ Henstedt-Ulzburg nach ihrem ersten Start in der Seniorenklasse bei den Deutschen Meisterschaften in der Vielseitigkeit in Luhmühlen ins Schwärmen. „Eine tolle Erfahrung, ein tolles Pferd, tolle Trainer, tolle Eltern und ein toller Veranstalter“, meinte die 22-Jährige, die nach Geländeritt, Dressur und Springprüfung einen beachtlichen 19. Platz unter den 53 Startern belegte. „Damit bin ich total zufrieden“, urteilte die Doppel-Europameisterin der Jungen Reiter von 2017.

Vor „unfassbar vielen Zuschauern“ präsentierten sich die Kisdorferin und ihr Pferd Carismo im abschließenden Springen meisterlich. „Carismo hat den Absprung auf den Punkt getroffen“, freute sich Hanna Knüppel, die in 73,43 Sekunden fehlerlos blieb und diese Teilprüfung mit Rang acht beendete. In der Geländewertung wurde es Rang 25, im Dressur-Viereck reichte es zu Platz 16. „Im Gelände sind wir die Sache etwas zu vorsichtig angegangen. Ich hätte etwas beherzter reiten können“, sieht die ausgebildete Pferdewirtin Verbesserungspotenzial. Das Paar blieb auf der Hindernisstrecke ohne Fehler, überschritt die erlaubte Zeit aber deutlich. Bei den „ganz Großen“ sei vieles anders, als bei den Jungen Reitern.

„Die Zuschauer, die hohe Medienpräsenz sowie die vielen nationalen und internationalen Topreiter, die allesamt fokussiert sind. Die Atmosphäre ist eine ganz andere“, sagte Hanna Knüppel. Ihren Meistertitel verteidigte Julia Krajewski aus Warendorf vor Ingrid Klimke ( Münster) und Dirk Schrade. Der 40-jährige Olympiasieger von 2012 mit der Mannschaft betreibt seit 2017 einen Pferdehof in Heidmühlen. maw