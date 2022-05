Preetz

Die Lehrgangsleiterin vermittelte umfassendes theoretisches Wissen über Haltung, Fütterung sowie Ausbildung von Fahrerinnen und Pferden in Theorienstunden und am Fahrlehrgerät. Leinengriffe wurde rauf und runter gelernt, genauso wie das Aufnehmen der Leinen oder das Kennenlernen von unterschiedlichen Kutschen und Geschirrarten.

Immer sonnabends und sonntags wurde angespannt. Der praktische Fahrunterricht fand im Straßenverkehr, auf den Feld- und Waldwegen oder einem Dressurviereck statt.

Lehrgang endete mit erfolgreichen Abschlüssen

Am Sonnabend, den 14. Mai konnten alle Teilnehmerinnen auf Hof Breiteneiche in einem Prüfungsmaraton ihr Können unter Beweis stellen und unter den Augen des Prüfungskomitees in den Teildiszipilinen Fahren im Straßenverkehr, Fahren auf dem Platz und in der Theorie alles geben.

Eine sehr erfolgreiche Fahrabzeichenprüfung mit sehr guten Noten legten Frauke Antoschak, Jacqueline Pick und Rike Lauenstein für den RV Preetz u.U. e.V. ab. Als Lehrgangsbeste wurde Maren Bruschkat, ebenfalls RV Preetz u.U. e.V. ausgezeichnet.