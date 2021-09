Sörup

Nur noch drei Etappen sind im Oktober offen, um sich für das Finale in Neumünster bei den VR Classics im Februar 2022 zu empfehlen.

Beim Turnier des Reit- und Fahrvereins Sörup nutzten zahlreiche Athleten ihre Chance. In der Stilspringprüfung der Klasse L pilotierte Michael Clausen aus Barkelsby seinen Conrad v. Contendro II zur Spitzenposition (8,2) gefolgt von der Hamburgerin Janna David mit DJ (8,1) und Neele Hinrichsen aus Wanderup und Golden Gadget (8,1) an zweiter Position. Auf den zwei vierten Plätzen standen Sophie Kessel aus Fleckeby und Calato und Lilian Zoe Rehm-Voß aus Wester-Ohrstedt mit Solea und den Noten 8,0. Alle sechs Reitsportler sind nun für das große Finale in Neumünster qualifiziert.

Es folgen noch eine Etappe in Sörup sowie zwei Stationen in Schülp im Oktober, ehe alle Finalteilnehmer des LVM Cups Schleswig-Holsteins feststehen. „Wir haben bislang hervorragende Ritte gesehen. Es zeigt sich einmal mehr, dass der LVM Cup in Schleswig-Holstein auf große Resonanz stößt und viele junge Nachwuchssportler das Angebot dieser Jugendförderung in Anspruch nehmen“, so Ken-Christian Horst vom LVM-Cup Organisationsteam.

LVM Cup Schleswig-Holstein-Qualifikationsstandorte 2021

25. bis 27. Juni: Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

16. bis 18. Juli: Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

16. bis 18. Juli: Ahrensburg, Reitverein Ahrensburg-Ahrensfelde e.V.

6. bis 8. August: Kleinsolt, PSG Flensburg Land e.V. Reitanlage Blunck-Erichsen (Dressur)

7. bis 8. August: Tangstedt, RV Tangstedt e.V. (Dressur)

12. bis 15. August: Tangstedt, RV Tangstedt e.V. (Springen)

14. bis 15. August: Nettelsee, RV Westwalddistrikt Nettelsee u.U. e.V. (Springen)

21. bis 22. August: Löwenstedt, RC Blau-Weiß Löwenstedt e.V.

11. bis 12. September: Sörup, Reit- und Fahrverein Sörup e.V. (Springen)

1. bis 3. Oktober: Schülp, Reitsportzentrum am Moltkestein (Dressur)

8. bis 10. Oktober: Schülp, Reitsportzentrum am Moltkestein (Springen)

23. bis 24. Oktober: Sörup, Reit- und Fahrverein Sörup e.V. (Dressur)

17. bis 22. Februar 2022: FINALE VR Classics Neumünster

Alle weiteren Ergebnisse des Turniers in Sörup finden Sie hier.